캐나다 “북극 안정 위해 협력 강화”…佛, EU 국가 중 첫 총영사관 설치

[헤럴드경제=박병국 기자] 캐나다와 프랑스가 덴마크 자치령 그린란드에 6일(현지시간) 외교 공관을 열었다. 도널드 트럼프의 위협에 두 나라가 연대하는 모습이다.

AFP통신, BFM TV 등의 보도에 따르면 프랑스는 유럽연합(EU) 회원국 가운데 처음으로 그린란드 수도 누크에 총영사관을 개설했다. 장노엘 푸아리에 총영사가 현지에 파견됐다. 프랑스 외교부는 푸아리에 총영사가 “문화, 과학, 경제 분야에서 그린란드와 기존 협력 사업을 심화하고 현지 당국과 정치적 관계를 강화하는 임무를 맡게 될 것”이라고 밝혔다.

푸아리에 총영사는 외무부 동북아시아국장(2005∼2008), 베트남 대사(2012∼2016)를 지낸 인물이다. 이달 3일 에마뉘엘 마크롱 대통령에게 공식 임명됐다.

누크에 등록된 프랑스인은 6명이다. 프랑스가 그린란드에 총영사관을 개설하기로 한 건 미국에 맞서 그린란드·덴마크에 연대를 표시하기 위해서다. 마크롱 대통령은 지난해 6월 누크를 지원 방문해 총영사관 개설을 약속한 바 있다.

프랑스 한 외교 소식통은 BFM TV에 “우리는 수십 년간 그린란드 당국과 협력 관계를 유지해 왔다. 영사관 설립은 오랜 관계를 반영하는 동시에 최근 상황을 고려해 대통령과 외무장관이 표명한 특별한 관심을 반영한 것”이라고 설명했다.

아니타 아난드 캐나다 외무장관은 이날 그린란드 수도 누크에서 열린 캐나다 영사관 개소식에서 “오늘은 캐나다에 매우 중요한 날”이라고 말했다. 이날 영사관 건물 위로 캐나다 국기가 게양됐다. 개소식에는 국가원수인 찰스 3세 영국 국왕을 대리해 국가 주요 행사를 주재하는 메리 사이먼 캐나다 총독도 참석했다.

캐나다는 북극권의 안보, 기후 변화 분야 등에서 협력을 위해 트럼프 대통령의 그린란드 병합 위협 이전인 2024년에 그린란드에 영사관 개설을 결정했다. 당초 작년 11월 공식 개소식을 개최하려 했지만 기상 악화로 이날로 연기됐다.

그린란드와 이누이트 원주민 문화를 공유하는 캐나다는 트럼프 대통령의 병합 위협에 처한 나라이기도 하다. 트럼프 대통령은 캐나다를 ‘미국의 51번째 주’로 편입하겠다고 압박하고 있다.

아난드 장관은 그린란드 영사관 개설을 앞두고 5일에는 덴마크 수도 코펜하겐에서 라스 뢰케 라스문센 덴마크 외무장관과 만나 양국 협력을 논의한 뒤 자신의 소셜미디어에 “북극 국가로서 캐나다와 덴마크는 북극 지역의 안정과 안보, 협력 강화를 위해 함께 노력하고 있다”고 강조했다.

덴마크 국제문제연구소(DIIS)의 북극 전문가 울리크 프람 가드는 AFP 통신에 양국의 영사관 개설에 대해 “그린란드와 덴마크를 향한 공격적 행보가 그린란드와 덴마크만의 문제가 아닌 유럽 동맹, 그리고 그린란드와 유럽의 동맹이자 친구인 캐나다 역시 관련된 사안임을 트럼프에게 알리려는 방식”이라고 논평했다.

그린란드 대학교의 정치학자 예페 스트란스비에르는 “어떤 의미에서는 두 동맹국이 누크에 외교 공관을 여는 것은 그린란드인들의 승리로 볼 수 있다”며 “트럼프 대통령의 발언에 맞서 보여준 이러한 지지에 대해 (그린란드인들은) 큰 감사를 느끼고 있다”고 말했다.

인구 5만7000명에 불과한 그린란드에는 현재까지 미국, EU, 아이슬란드 정도만 공관을 두고 있었다.

1992년 그린란드와 외교 관계를 맺은 EU는 2024년에 EU 집행위원회 공관을 현지에 개소했다. 그린란드 옆 나라 아이슬란드는 2013년 누크에 영사관 문을 열었다.

미국은 1940∼1953년 누크에 영사관을 뒀다가 문을 닫았다. 트럼프 대통령이 1기 집권 시절이던 2019년 그린란드 매입 의사를 처음 밝힌 뒤 이듬해인 2020년 그린란드 영사관이 재개관됐다.