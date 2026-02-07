군 공보의 17명 4월 복무 만료·신규 공보의도 감소 전망

[헤럴드경제=박병국 기자]경남 합천군 공중보건의들 복무기간이 오는 4월 대거 만료되면서 군이 신규 관리 의사 채용에 나섰지만 아직 지원자가 없는 것으로 나타났다. 의료 공백 우려가 커지고 있다.

7일 합천군에 따르면 현재 군내 복무 중인 공보의 27명 중 의과, 치과, 한의과를 포함한 17명(약 63%)이 오는 4월 복무 만료를 앞두고 있다. 군보건소는 진료 공백을 메우기 위해 일반의 자격의 관리 의사 1명 채용에 나섰다. 지난달 초 1차 공고 당시 일당 60만원을 제시했으나 지원자가 단 한 명도 나타나지 않았다. 같은달 중순 진행된 2차 공고에서는 일당을 100만원까지 인상했다.

일당 100만원은 한 달(20일 근무 기준) 소득으로 환산할 경우 약 2000만원에 달하는 고액 연봉이지만 여전히 지원자는 없었다.

군은 지난달 28일부터 오는 12일까지 3차 공고에 나섰으나 현재까지 일부 문의 전화만 있을 뿐 실제 지원한 사례는 없다.

이 같은 인력난은 농어촌 지역의 특수한 지리적 여건을 고려하면 더욱 심각하다.

합천은 면적이 983.58㎢로 서울시의 약 1.6배에 달할 정도로 넓다. 하지만 인구 밀도가 낮고 고령화율이 40%에 육박하고 있다.

인력 공급원인 공보의 수급 전망도 어둡다.

군은 보건복지부와 경남도로부터 올해 신규 공보의 배정 인원이 인력 부족으로 인해 예년보다 크게 줄어들 수 있다는 안내를 받은 상태다.

군 관계자는 “다른 시군도 비슷한 사정을 겪고 있는 만큼 관계 기관과 협력해 대책을 마련하겠다”며 “모든 가능성을 열어두고 인력 확보에 총력을 다하겠다”고 말했다.