[헤럴드경제 스포츠팀=이강래 기자] 안병훈이 LIV 골프 개막전인 LIV 골프 리야드(총상금 3000만 달러)에서 공동 10위를 달렸다.

안병훈은 6일(현지시간) 사우디아라비아 리야드의 리야드 골프클럽(파72·7464야드)에서 열린 대회 사흘째 경기에서 보기 없이 버디만 5개를 잡아 중간 합계 12언더파 204타로 세바스찬 무뇨스(콜롬비아)와 함께 공동 10위에 올랐다. 안병훈이 데뷔전에서 톱10에 든다면 세계랭킹 포인트를 받을 수 있다.

올시즌 LIV 골프로 이적한 엘비스 스마일리(호주)는 보기 없이 이글 1개와 버디 5개를 잡아내며 7언더파 65타를 기록해 중간 합계 16언더파 200타로 피터 율라인(미국)과 함께 공동 선두를 이뤘다.

브룩스 켑카(미국)가 떠난 자리를 이어받아 스매시 GC의 캡틴에 임명된 타일러 구치(미국)는 5언더파를 추가해 중간 합계 15언더파 201타로 1타 차 3위를 달렸다. 뒤를 이어 존 람(스페인)과 에이브라함 앤서(멕시코), 토마스 데트리(벨기에)가 중간 합계 14언더파 202타로 공동 4위다.

LIV 골프 프로모션에서 우승한 캐나다 교포 이태훈은 버디 6개에 보기 1개로 5타를 줄여 중간 합계 10언더파 206타로 브라이슨 디섐보(미국), 티렐 해튼(잉글랜드), 세르히오 가르시아(스페인) 등과 함께 공동 13위에 자리했다.

송영한은 보기없이 버디만 6개를 잡는 무결점 플레이를 펼쳐 중간 합계 8언더파 208타로 순위를 공동 25위까지 끌어올렸다. 이틀째까지 부진했던 김민규는 5언더파 67타를 때려 중간 합계 3언더파 213타로 공동 47위를 기록했다.

교포 선수들인 앤서니 김(미국)은 중간 합계 7언더파 209타로 공동 31위, 대니 리(뉴질랜드)는 중간 합계 6언더파 210타로 공동 36위를 각각 달렸다.

코리안 골프클럽은 단체전에서 이날 선수들의 고른 활약으로 4명이 18타를 줄여 중간 합계 29언더파로 순위를 8위까지 상승시켰다. 단체전 선두는 46언더파의 토르크 GC, 2위는 44언더파의 스매시 GC다