[헤럴드경제 = 서병기선임기자]‘솔로지옥5’의 최고 인기녀는 김고은이다.

김고은은 워낙 독보적이고 압도적인 캐릭터인 최미나수에게 묻혀 주목을 덜 받았지만, ‘솔지5’를 끌고가는 매력적인 메인 캐릭터가 김고은이다. 최미나수가 너무 세다면 김고은은 조용하면서 강력한 실속녀다.

김고은이 일으킨 파장은 결코 작지 않다. 초반에는 성민과 현우가 김고은을 두고 경쟁을 벌였다면 지금은 메기남 조이건이 가세해 팽팽한 4각관계가 구축돼 있다. 김고은 한 명을 놓고 불도저처럼 직진하는 신현우-우성민-조이건의 기싸움이 러브라인의 판도를 흔들 것이다.

이건과 현우가 천국도 티켓 1~2위를 놓고 경쟁하는 남자 줄다리기 게임이 엄청난 승부가 된 것도 김고은 때문이었다.

1위를 차지한 조이건이 천국도 수영장에서 고은과 데이트할때 조이건의 가슴 부위에 선명하게 나있는 긁힌 상처가 예사롭게 보이지 않는다. ‘동물의 왕국’에서 암컷을 차지하기 위해 치열한 승부를 벌인 수컷들에게서 볼 수 있는 영광의 상처다.

1위를 차지한 조이건이 김고은과 천국도로 가버리자, 2위를 기록한 현우는 김고은이 아니라면 아무런 의미가 없다며 이례적으로 천국도행을 포기했다. 평소 과묵한 현우는 고은에게 “당신은 유죄라고. 왜 나를 지배했니?”라고 말했다.

남성이 보는 김고은의 매력은 무엇일까? 일단 예쁘다. 거기에 반전 매력도 있다. 남자들이 좋아하는 전형적인 상이다. 하지만 비주얼만으로는 장기 연애를 보장하지는 않는다.

김고은은 첫인상 선택에서 인기가 별로 없었다. 차가워 보이는 고양이상. 하지만 대화를 해보면 밝고 조근조근 말하는 게 순둥순둥하게 느껴지는 반전 매력을 발견할 수 있다.

김고은은 캐릭터의 유연성(플렉서빌리티)이 좋다. 이 유연성은 변덕스럽다거나 즉흥적이라는 의미가 아니라, 환경과 조건이 변했을 때 적절하게 방향을 바꾸거나 방법을 조절할 수 있는 융통성을 의미한다.

김고은은 자신에게 푹 빠져있는 3명의 남자들을 차분하게 리드한다. 현우에게는 “확실히 어느 쪽인지 잘 모르겠다”고 말한다. 기회를 놓치지 않고 고은에게 일편단심으로 접근하는 성민에게는 그냥 즐겁게 대화에 잘 응해준다. 이게 조이건의 질투력과 전투력을 급상승시켰다.

고은이 성민과 걸어다니며 얘기를 나누자 이건은 “고은씨, 저랑은 언제 놀아요”라고 칭얼댄다. 그래도 김고은은 질투하는 조이건에게 “그래도 우리는 더 대화를 해보자”고 말한다.

세 명의 남자와 데이트를 하다보면 무리수가 나오고 본의 아니게 이 말 했다가 저 말을 하게 될 수도 있지만 김고은은 그럴 가능성이 없다.

패널인 이다희 씨는 김고은을 두고 “남자가 뚝딱거리면 여우가 되고, 능숙한 남자에게는 곰과(科)가 된다”고 말했다. 김고은은 단순한 여우가 아니라는 말이다. 한 수 위의 여우!