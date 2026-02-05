[헤럴드경제=이원율 기자]동창생이 있는 곳을 찾아가 세 모녀를 살해하려고 한 10대가 경찰에 체포됐다.

5일 경찰에 따르면 강원 원주경찰서는 이날 살인미수 혐의로 A(16) 군을 붙잡아 조사하고 있다.

A 군은 이날 오전 9시12분께 원주시 단구동 한 아파트에서 40대 B 씨와 10대인 큰딸 C 양, 작은 딸 D 양에게 미리 준비한 흉기로 공격해 살해하려고 한 혐의를 받고 있다.

세 모녀는 다행히 생명에 지장이 없는 것으로 알려졌다.

다만 A 군의 범행으로 B 씨는 목 부위를 크게 다쳤다. C 양과 D 양은 오른쪽 팔과 어깨 등에 자상을 입었다. 이들은 병원에 옮겨져 치료를 받고 있다.

경찰은 “앞집에서 살려달라고 소리를 지르고 바닥에 혈흔이 있다”는 이웃 신고를 받고 출동했다.

A 군은 아파트 인근 화단에 숨어있다가 현행범으로 체포됐다.

A 군은 경찰에 “같은 중학교에 다니던 동창 C 양이 창피를 주고 무시했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 측은 “A 군을 상대로 정확한 범행 경위 등을 조사 중”이라고 했다.