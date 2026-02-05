2월 13일까지 진행…닌텐도 스위치, 인스탁스 등 풍성한 경품 증정

초등 영어교육 전문 브랜드 뮤엠영어가 2026년 새 학기를 맞아 수강생들의 영어 학습 동기를 부여하기 위한 특별한 신년 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

이번 행사는 새 학기 뮤엠영어 첫 번째 미션: 직접 쓴 영어 편지를 친구들에게 보내요!라는 타이틀로, 오는 2월 13일(금)까지 진행된다.

이번 이벤트는 뮤엠영어의 스마트 학습 링크와 연계된 미션이다. 학생들은 매일 학습하며 만나는 원어민 친구들 (제레미, 제이나, 샬롯) 중 한 명을 선택해 직접 영어로 편지를 쓰고, 자신만의 방식으로 꾸며 학원에 제출하면 된다.

‘뮤엠영어 링크’는 하루 10분, 원어민 캐릭터와 실제 대화하듯 훈련하는 말하기 전문 시스템이다. 단순히 문장을 암기하는 것을 넘어, 상황에 맞는 영어를 듣고 말하는 ‘리얼 토크(Real Talk)’ 훈련을 통해 영어 자신감을 길러주는 것이 핵심이다.

뮤엠영어는 정성스럽게 미션을 수행한 학생들을 대상으로 추첨을 통해 푸짐한 경품을 제공한다. ▲1등 닌텐도 스위치 본체(3명) ▲2등 인스탁스 미니12(10명) ▲3등 신세계 상품권 5만 원권(20명) ▲4등 문화상품권 5천 원권(200명) 등 학생들의 선호도가 높은 선물들이 준비되어 있다.

이번 이벤트를 주관하는 뮤엠교육은 국내 유아와 초등학생을 대상으로 한 교육 전문 기업으로, ‘뮤엠영어’, ‘뮤엠영어 키즈’, ‘뮤엠폴리오’ 등의 브랜드를 운영하고 있다.

뮤엠영어 관계자는 “이번 미션은 아이들이 매일 화면 속에서만 보던 학습 파트너에게 직접 손편지를 쓰며 영어에 대한 흥미를 느낄 수 있도록 마련했다”며 “하루 10분 말하기 습관을 잡아주는 ‘링크’의 본질처럼, 영어가 학습이 아닌 즐거운 소통의 도구가 되기를 기대한다”고 밝혔다.

한편, 당첨자 발표는 오는 3월 13일(금)에 이루어질 예정이다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 뮤엠영어 공식 홈페이지 및 전국 가맹점을 통해 확인할 수 있다.