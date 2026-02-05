“도시가 완성되기 전에 입성해야” 전략적 선점으로 미래 가치 누린다

민간 최대 규모 화양지구 입주 본격화 속 ‘신영지웰 평택화양’ 분양 마감 임박

대규모 택지지구와 신도시가 본격적으로 모습을 드러낼 때, 시장의 관심은 자연스럽게 초기 분양 단지로 향한다. 초기 단지는 도시 기반시설이 하나씩 갖춰지는 과정 속에서 단순한 주거 공간을 넘어, 상징성과 희소성, 미래 가치를 동시에 담보하며 비교적 안정적인 투자처로 평가되기 때문이다.

경기도 분당구 판교신도시는 수도권 대표 신흥 부촌으로 꼽히지만, 개발 초기의 모습은 지금과 사뭇 달랐다. 2000년대 중반 본격 개발 당시 판교는 서울 외곽이라는 입지적 한계와 부족한 인프라로 인해 주목을 받지 못했다. 주요 도로와 교통망은 완전히 갖춰지지 않았고, 생활 편의시설 역시 제한적이어서 개발 중인 외곽지라는 이미지가 강했다.

그러나 시간이 흐르면서 판교는 IT와 첨단 산업의 중심지로 탈바꿈했다. 판교테크노밸리에 기업들이 하나둘 입주하고 교통·상업 인프라가 확충되면서 주거 환경이 크게 개선됐다. 그 결과 판교는 초기의 낮은 평가와 달리 수도권에서 가장 선호되는 주거·업무지로 자리매김하며, 높은 시세 상승률을 기록하고 있다.

부동산R114에 따르면, 판교신도시가 속한 성남시 분당구 삼평동과 백현동 아파트의 3.3㎡당 평균 매매가는 지난 12월 기준 각각 5,766만 원, 5,481만 원으로, 분당구 평균 4,217만 원을 크게 상회하며 시세를 선도하고 있다. 5년 전과 비교하면 삼평동과 백현동은 각각 24.78%, 18% 상승하며 높은 상승률을 기록했다. 특히 초기 분양 단지였던 ‘판교푸르지오그랑블(2011년 7월 입주)’은 최초 분양가 대비 4배 이상 오르며 가치 상승을 상징적으로 보여주고 있다.

이러한 흐름 속에서 경기도 평택 화양지구가 주목받고 있다. 국내 민간주도 도시개발사업 가운데 최대 규모로 꼽히는 화양지구는 평택시 서쪽 현덕면 화양리 일대 약 279만2,500㎡ 부지에 2만388가구, 약 5만여 명을 수용할 수 있는 대규모 도시개발사업으로 추진되고 있다. 지난해에만 4개 단지가 입주를 시작하며 본격화됐고, 이를 계기로 지역 내 주거 환경도 빠르게 형성되고 있다. 향후 평택 서부권의 핵심 주거지로 자리 잡을 것으로 전망된다.

현재 화양지구 내에는 학교를 비롯한 공공시설 조성이 단계적으로 이뤄지고 있으며, 생활편의시설도 점차 확충되고 있다. 교통 여건도 개선되고 있다. 2024년 11월에는 서해선 안중역과 경부선 평택역을 연결하는 포승–평택선이 운행을 시작했으며, 경기도 철도기본계획(2026~2035년)에는 신안산선(평택 연장)과 신분당선(향남 연장) 계획도 포함돼 향후 광역 교통망 확충에 대한 기대감을 높이고 있다.

입지 여건 역시 주목할 만하다. 화양지구는 평택항과 인접한 데다 아산국가산업단지, 포승2일반산업단지, 경기경제자유구역 등 주요 산업벨트와 가까워 배후 주거지이자 물류 거점으로서의 잠재력이 크다는 평가다. 여기에 평택호 관광단지 개발도 본격화되면서, 직주근접을 중시하는 실수요자들의 관심이 꾸준히 이어지고 있다.

평택의 한 공인중개사무소 관계자는 “화양지구는 지금이 가장 저평가되어 있고, 향후 상승 여력이 높다”며 “최근 아파트 입주가 하나 둘 이어지고 상업·생활 인프라도 점차 갖춰지면서, 선점을 노리는 실수요자와 투자 수요자들의 아파트 문의가 눈에 띄게 늘고 있다”고 말했다.

이 가운데 화양지구에서 공급 중인 ‘신영지웰 평택화양’도 분양이 순조롭게 진행되고 있으며, 현재 분양 마감이 임박했다.

신영지웰 평택화양은 화양지구 9-1블록에 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 총 999가구 규모로 조성되는 대단지로, 전 가구가 실수요자들의 선호도가 높은 전용 84㎡ 단일 평형으로 구성된 것이 특징이다.

단지는 화양지구 최중심 입지에 들어서 도보 1분 거리에 중심상업지역이 위치한다. 공공청사와 종합병원도 도보권에 조성될 예정이다. 단지 바로 앞 평택연화초등학교가 있고, 중∙고교와 학원가도 가까워 교육 여건도 우수하다. 홈플러스(평택안중점) 및 인근 현화∙송담지구 인프라도 공유할 수 있어, 입주 후 주거 만족도가 기대된다.

남향 위주의 단지 배치를 통해 채광과 통풍 효율을 높였고, 전체 부지면적의 약 35%를 조경에 할애해 주거 쾌적성을 더했다. 무엇보다 세대창고, 건식사우나, 풋살장, 물놀이터를 화양지구 내 최초로 도입한다. 이 외에도 다목적체육관, 스크린골프, 골프연습장, GX룸, 휘트니스, 1인독서실, 작은도서관 등 다채로운 커뮤니티를 갖춘 랜드마크급 상품성이 돋보인다.

신영지웰 평택화양은 수도권에서 보기 드문 착한 분양가도 강점으로 꼽힌다. 국민평형 기준 분양가가 4억 원대 중반으로, 평택 분양 단지들 가운데 가장 합리적이라는 평가다.

1차 계약금 500만원을 비롯해 중도금 전액에 대해 무이자 혜택을 적용한다. 계약자를 대상으로 계약 축하금 500만원도 제공하고 있어 입주 시까지 부담해야 하는 금액이 사실상 없는 셈이다. 또한 평택시는 비규제지역으로 주택담보대출비율(LTV)가 최대 70%까지 적용되며, 취득세와 양도세는 일반세율이 유지되고, 실거주의무도 적용되지 않는다.

한편, 신영지웰 평택화양의 견본주택은 경기도 평택시 안중읍 송담리 일원에 위치해 있다. 입주는 2027년 4월 예정이다.