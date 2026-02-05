-‘서울아산청라병원’ 품은 ‘푸르지오 스타셀라49’, 세계적 의료 프리미엄 직주근접 단지로 주목돔

-구장 스타필드, 코스트코 등 생활 편의 시설도 풍부해… 파격적인 분양 조건 눈길

최근 부동산 시장의 패러다임이 ‘역세권’을 넘어 ‘의세권’으로 빠르게 재편되고 있다. 특히 단순히 병원이 가까운 수준을 넘어, 전 세계적으로 실력을 인정받은 ‘글로벌 탑티어’ 병원 인근 단지는 자산 가치와 삶의 질을 동시에 높이는 ‘필수 조건’으로 꼽힌다. 이러한 가운데, 서울아산청라병원의 인프라를 그대로 누릴 수 있는 ‘푸르지오 스타셀라49’에 수요자들의 시선이 집중되고 있다.

지난해 9월 미국 시사주간지 뉴스위크(Newsweek)가 발표한 ‘2026년도 12개 임상분야별 세계 최고 병원’에 따르면, 서울아산병원은 평가 대상인 12개 임상 분야 중 무려 6개 분야에서 세계 10위권 내에 이름을 올리는 기염을 토했다.

세부적으로는 암 · 소화기 · 내분비 분야 세계 4위를 비롯해, 신경 · 비뇨기 6위, 정형 8위 등 핵심 전문 의료 분야에서 압도적인 성적을 거뒀다. 세계 10위 이내에 6개 분야를 진입시킨 병원은 국내에서 서울아산병원이 유일하며 세계에서도 손에 꼽는다.

국내 1위를 차지한 분야는 소화기, 내분비, 신경, 정형, 심장, 심장 수술 총 6개로 국내 최다를 기록했다. 또한 서울아산병원은 지난해 초 뉴스위크가 발표한 세계 병원 종합 순위에서도 세계 25위를 기록하며 명실상부한 ‘대한민국 국가대표 병원’임을 입증했다.

이러한 세계 최고의 의료 역량은 인천 청라국제도시로 그대로 이어진다. 지난해 12월 착공을 시작으로 29년 개원 예정인 ‘서울아산청라병원’은 800병상 규모의 상급 종합병원으로 암·심장·소화기 등 전문 센터가 구축될 예정이다. 이와 함께 카이스트와 하버드대 의대 연구소, 창업교육시설인 라이프사이언스파크, 시니어헬스케어시설, 의료숙박시설인 메디텔 등도 조성될 계획이다.

이렇듯 세계적인 수준의 의료 혜택을 집 앞에서 누릴 수 있다는 소식에 청라국제도시 내 주요 단지들의 가치도 동반 상승할 것이란 기대감이 높은 상황이다. 특히 주목받는 곳이 바로 대우건설이 공급하고 있는 ‘푸르지오 스타셀라49’다.

대우건설이 인천 서구 청라국제도시 C18블록에 공급하는 ‘푸르지오 스타셀라49’는 지하 5층~지상 49층, 2개 동, 전용면적 114~119㎡ 총 522실 규모로 조성된다. 이곳은 서울아산청라병원의 직접적인 수혜를 입는 위치에 자리하며, 입주민들은 세계 최고 수준의 첨단 의료 서비스를 가장 가까이서 누리는 특권을 갖게 된다.

여기에 단지 바로 앞에는 세계 최대 규모의 복합쇼핑몰인 ‘스타필드 청라’가 개발을 진행 중이다. 스타필드 청라는 단순한 쇼핑몰을 넘어 세계 최초로 돔구장(멀티스타디움)과 쇼핑몰이 결합된 복합 문화 공간이다. 지난 1월 기준 공정률 37%를 넘기며 2027년 말 준공, 2028년 개장을 목표로 공사가 순조롭게 진행 중이다. 단지 가까이에서 쇼핑과 문화, 프로야구 경기와 K-팝 공연까지 누릴 수 있어 향후 지역 가치를 견인할 핵심 인프라로 꼽힌다.

이에 더해 아시아 최대 규모인 코스트코 청라가 인접하며 베어즈베스트청라GC, 공촌유수지체육시설, 아라빛섬, 청라해변공원 등 풍부한 레저·공원 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 달튼 외국인 학교 및 의료복합타운 내에 초등학교가 신설 예정이라 양호한 교육여건을 갖췄다. 여기에 하나금융그룹 본사가 이전 예정인 하나금융타운까지 더해져 의료, 쇼핑, 금융 기능이 한 생활권 안에서 완성된다.

교통 및 생활 환경도 우수하다. 공항철도 청라국제도시역과 수도권제2순환고속도로, 인천국제공항고속도로 등을 통해 인천 및 서울·수도권 각 지역으로의 이동이 편리하다. 특히 청라국제도시역은 7호선 연장선(2027년 개통 예정)이 공사 중이며 공항철도•서울지하철 9호선 직결 계획으로 여의도와 강남 접근성도 개선된다. 지난 1월에는 경인고속도로 연장 및 지하화 사업이 예비타당성조사를 통과해 교통 여건이 더욱 좋아질 전망이며 청라하늘대교 개통으로 인천공항 접근성도 한층 강화됐다.

상품성 또한 하이엔드급이다. 호실당 1.9대의 넉넉한 주차 공간과 세대별 창고를 제공하며, 조식 서비스와 피트니스 등 고품격 커뮤니티 시설이 도입될 예정이다. 내부 설계는 전 세대 남향 위주 배치와 거실 2면 개방형 구조를 적용해 채광과 개방감을 극대화했다. 또한 단지 일부 호실에서는 서해 바다와 페어웨이, 도심을 조망할 수 있는 오션뷰·필드뷰·시티뷰 등 멀티 조망권을 확보했다.

파격적인 분양 조건도 수요자들의 발길을 이끄는 요소다. 이 단지는 파격적인 금융 조건을 통해 초기 자금 부담을 확 낮췄다. 계약금 5%에 1차 계약금 500만원 정액제를 실시하며, 중도금 무이자 혜택도 제공해 입주 때까지 수요자들의 자금 마련 부담을 덜어줄 예정이다.

한편, ‘푸르지오 스타셀라49’의 분양사업장(오피스텔 전시관)은 인천광역시 서구 청라동 일원에 위치해 있으며, 입주 예정 시기는 2027년 12월이다.