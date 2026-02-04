[헤럴드경제=함영훈 기자] 올해 속초항을 통해 코스타세레나, 웨스테르담 등 국제크루즈가 속속 입항한다. 속초시는 속초항 크루즈 활성화 사업 추진 계획을 수립하고 강원특별자치도, 강원관광재단과 함께, 관광수용태세 강화와 전략적인 마케팅을 통해, 환동해권 크루즈 대표 항만으로의 도약을 위한 드라이브를 건다.

올 한 해 속초항에는 총 6항차의 크루즈가 입항한다. 4월 17일 웨스테르담호(8만 2천862t)를 시작으로, 5월 12일 코스타세레나호(11만 4천261t), 9월 17일 더월드호(4만 3천188t)가 입항할 예정이다.

10월에는 17일 웨스테르담호를 비롯해 19일과 25일에는 시번앙코르호(4만 1천865t)가 입항한다. 특히 더월드호와 시번앙코르호는 속초항에 처음으로 입항하는 크루즈선으로 이는 시가 그동안 글로벌 크루즈 박람회 참가와 선사 관계자 대상 포트세일즈를 통해 속초항의 우수한 인프라와 매력적인 관광 콘텐츠를 지속적으로 홍보해 온 결과로 풀이된다.

2026년에는 최근 국제 정세 변화를 기회로 전략적 마케팅을 통해 아시아 시장 다변화 전략을 집중적으로 펼칠 예정이다.

최근 중·일 간 외교적 긴장으로 인해 일본 기항을 고려하던 중국발 크루즈 수요가 한국으로 전환되는 ‘풍선 효과’가 나타남에 따라, 시는 이들 물량을 속초항으로 유치하기 위한 공격적인 마케팅을 전개할 계획이다.

실제로 중국발 크루즈 기항 수요 증가 관련 지난 19일 해수부가 기항 수요가 늘어나는 부산항에서 관계기관 대책 회의를 한 데다가 속초항도 이달 초 중국발 크루즈의 입항 문의가 있는 등 속초항 크루즈 기항은 늘어날 가능성이 크다.

또한 일본의 신규 선대 확장(미츠이 오션 크루즈 등)에 맞춰 기항지 다변화 수요를 선점하고, 선석 배정 등 구체적 협의가 진행 중인 러시아 국적 크루즈선의 신규 기항 가능성도 적극 타진해 지속 가능한 미래 수요를 창출한다는 복안이다.

이처럼 늘어나는 기항 수요에 대비해 속초시는 강원특별자치도, 강원관광재단과 함께 촘촘한 기항지 수용태세 강화, 관광객 환대·편의 제공 및 체계적인 마케팅 지원사업을 펼친다.

오는 4월 플로리다에서 열리는 씨트레이드 크루즈 글로벌과 7월 제주에서 열리는 국제 크루즈 포럼 등 국내외 주요 크루즈 박람회 및 포트세일즈에 참가해 속초항의 매력을 직접 알리고 크루즈 선사와 업계 관계자들을 초청한 팸투어도 진행할 계획이며, 승객과 승무원을 위한 다채로운 환영 행사 및 체험 프로그램 또한 운영한다.

특히 시는 단순히 크루즈를 유치하는 것에 그치지 않고, 기항지 관광의 질적 성장을 위해 예산 확보와 협력 체계 강화로 관광수용태세를 강화한다.

강원특별자치도, 강원관광재단 등 관계기관과의 긴밀한 협업을 통해 국비 등 추가 예산을 확보함으로써 하반기 입항 대응력을 높이고 관광 프로그램 다각화에 나선다.

확보된 예산을 바탕으로 속초만의 특색 있는 관광 코스 개발, 승객·승무원 대상 체험 프로그램 확대 등 기항지 수용태세를 고도화해 ‘다시 찾고 싶은 크루즈 항만’을 만든다는 계획이다.

이병선 속초시장은 “단순한 기항을 넘어 국제 정세의 변화를 전략적으로 활용해 중국, 일본, 러시아를 잇는 아시아 크루즈의 핵심 거점으로 자리매김하겠다”며, “지난해 상하이 국제 크루즈 서밋에서 ‘아시아 우수항만상’ 수상으로 입증된 속초항의 브랜드 가치를 더욱 높여 속초를 환동해 크루즈 산업의 핵심 거점으로 도약시키겠다”고 밝혔다.