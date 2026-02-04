[헤럴드경제=홍석희 기자] LX하우시스가 4일부터 7일까지 경기도 일산 킨텍스에서 열리는 국내 대표 건축박람회 코리아빌드위크(2026)에 참가해 봄철 인테리어 리모델링 성수기 수요 공략에 나섰다.

이번 전시는 이사·혼수·신학기 시즌을 앞두고 인테리어 교체 수요가 집중되는 시기를 겨냥한 것으로, LX하우시스는 창호·중문·바닥재·벽장재·키친·단열재 등 인기 제품을 한데 모은 모델하우스형 전시관과 25개 상담부스를 마련했다.

전시 제품 가운데서는 슬림한 디자인과 다중 챔버 설계를 적용해 에너지소비효율 1등급의 고단열 성능을 확보한 ‘뷰프레임 창호’가 관람객들의 주목을 받고 있다. 노후 창호 교체를 고려 중인 소비자들 사이에서 단열 성능과 디자인을 동시에 만족시킨다는 평가다.

이와 함께 세련된 대리석 룩(Look)을 구현한 ‘에디톤 바닥재·벽장재’, 스크래치에 강한 고내구성 ‘디아망 포티스 벽지’, 보행감을 강화한 ‘엑스컴포트 5.0 바닥재’ 등도 전시돼 관람객들의 발길을 끌고 있다. 다양한 마감재를 직접 조합해볼 수 있는 ‘마감재 매칭 테이블’ 역시 체험형 콘텐츠로 호응을 얻고 있다.

상담부스에는 수도권 LX하우시스 지인스퀘어 전시장 소속 인테리어 전문가 40여 명이 상주해 1대1 맞춤 상담을 제공한다. 현장에서 상담 후 인테리어 공사를 계약한 고객에게는 최대 15% 할인 혜택과 함께 생활용품 선물세트 등 사은품도 증정한다.

LX하우시스 관계자는 “이사와 혼수, 신학기가 겹치는 봄철을 앞두고 합리적인 혜택과 체험형 전시를 통해 인테리어 리모델링을 준비하는 고객 수요를 적극적으로 사로잡을 것”이라고 말했다.