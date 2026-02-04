HD현대 판교 R&D 센터서 연구 인프라 확인

[헤럴드경제=박혜원 기자] 캐나다 국방조달장관이 4일 HD현대 글로벌 R&D 센터를 찾아 캐나다 잠수함 도입 사업(CPSP) 협력 방안을 논의했다.

이날 스티븐 퓨어 캐나다 국방조달장관과 필립 라포르튠 주한캐나다대사 일행은 HD현대 글로벌R&D센터(이하 GRC)를 방문해 잠수함 건조 역량과 기술력을 직접 확인했다.

장관 일행은 HD현대중공업 박용열 함정사업본부장(부사장)의 안내로 구축함, 호위함, 잠수함, 무인수상정 등 HD현대중공업 함정 라인업을 살펴봤다.

또한 인공지능(AI) 기술이 접목된 자율운항 기반의 미래형 선박 개발 현황에 대한 설명을 듣고 HD현대의 디지털 선박, 자율운항 분야 세계 최고 수준의 기술 역량을 확인했다.

스티븐 퓨어 캐나다 국방조달장관은 “매우 놀랍다. 마치 미래에 와 있는 듯한 느낌을 받았다(Amazing, I literally feel like I‘m in the future)”고 평가했다.

이어 AI와 디지털 기술이 접목된 선박 개발 환경과 체계적인 연구 인프라를 직접 확인하고, 캐나다가 추진 중인 잠수함 도입 사업과 관련해 장기적·전략적 협력 가능성에도 관심을 보였다.

박용열 HD현대중공업 함정사업본부장은 “HD현대중공업은 캐나다 정부와 장기간 협력할 수 있는 전략적 파트너”라며, “세계 1위 조선 분야 기술력과 사업 역량을 기반으로 캐나다 정부가 요구하는 잠수함의 성능과 납기, 산업기반 강화를 충족할 수 있는 다양한 협력방안을 제시했다”고 말했다.

한편, HD현대중공업은 현재 캐나다 잠수함 사업(CPSP)에서 한화오션과 원팀을 꾸려 수주 경쟁에 나서 수조 원 규모의 캐나다산 원유 구입 등 세부 계획을 구체화했다.