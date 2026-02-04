[헤럴드경제=홍석희 기자] ‘쾌적한 생활환경 파트너’ 경동나비엔이 전기와 가스를 결합한 에너지 하이브리드 기술을 앞세워 북미 최대 냉난방공조 전시회인 ‘AHR EXPO 2026’에 참가했다.

AHR EXPO 2026은 현지 기준 2월 2일부터 4일까지 미국 라스베이거스 컨벤션 센터에서 열렸으며, 경동나비엔은 국내 업계 최초로 17년 연속 참가했다. 이번 전시에서 경동나비엔은 전기와 가스를 동시에 활용하는 고효율 ‘에너지 하이브리드’ 솔루션을 중심으로 북미 생활환경에 최적화된 제품군을 선보였다.

대표 제품인 ‘하이브리드 온수기(Dual Fuel Hybrid Water Heater)’는 미국 저장식 온수기 시장 최초로 전기 히트펌프와 가스를 함께 사용하는 제품이다. 평상시에는 히트펌프 운전을 통해 에너지 소비를 최소화하고, 전력 수요 증가나 온수 사용량이 급증하는 경우에는 가스를 병행해 안정적인 온수 공급이 가능하다.

냉난방공조 솔루션인 ‘나비엔 HVAC 시스템’ 역시 하이브리드 방식이 적용됐다. 외부 기온이 낮아 히트펌프만으로 난방이 어려운 상황에서도 가스를 활용해 출력을 보완하면서 히트펌프의 높은 효율을 유지하는 것이 특징이다. 업계 최고 수준의 출력조절범위(TDR) 기술을 기반으로 필요한 만큼만 가스를 사용해 에너지 효율을 극대화했다.

지난해 출시한 히트펌프 온수기 ‘HPWH(Heat Pump Water Heater)’도 함께 전시됐다. 이 제품은 스테인리스 탱크 적용으로 내구성을 높였으며, 저소음 설계와 나비엔 전용 환탕펌프를 통해 온수를 빠르게 공급한다. 상부·측면 배관 연결과 OTA 방식의 소프트웨어 업데이트 지원으로 설치 및 유지관리 편의성도 강화했다.

상업용 시설을 겨냥한 보일러 ‘NFB700-C’와 차세대 ‘WEC 수처리 시스템’도 관람객들의 관심을 끌었다. 특히 WEC 수처리 시스템은 CDI 기술을 적용해 소금 없이 경도 유발 물질을 제거하는 방식으로, 경수 비율이 높은 북미 지역에서 친환경 대안으로 주목받고 있다.

김택현 경동나비엔 미국법인장은 “신재생에너지 확대 등 변화하는 에너지 환경에 대응하기 위해 하이브리드 기반의 고효율 HVAC·온수·수처리 솔루션을 선보이고 있다”며 “앞으로도 북미 소비자에게 최적화된 생활환경을 제공하기 위한 기술 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.