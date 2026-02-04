[헤럴드경제=홍석희 기자] 프리미엄 주방가전 기업 쿠첸이 매일유업 자회사 매일헬스뉴트리션과 손잡고 주방가전과 건강기능식품을 결합한 이색 협업에 나선다. 밥맛은 살리고 혈당 관리는 강화하는 ‘건강 미식’ 시대를 열겠다는 구상이다.

쿠첸은 4일 매일헬스뉴트리션과 전략적 파트너십을 체결하고, ‘쿠첸 123 밥솥’과 ‘셀렉스 썬화이버 당솔브’를 연계한 혈당 케어 콜라보레이션을 본격 전개한다고 밝혔다. 이번 협업은 저당 식단과 혈당 관리에 대한 소비자 관심이 높아지는 가운데, 양사의 기술력과 노하우를 결합해 ‘맛과 건강을 동시에 잡는 식문화’를 제시하기 위해 기획됐다.

협업의 중심에는 쿠첸의 핵심 기술이 집약된 ‘123 밥솥’ 10인용 모델이 있다. 해당 제품은 국내 최고 수준의 2.2초고압 취사 기술에 저당 기능을 탑재했으며, 개인의 건강 상태에 따라 선택 가능한 2단계 저당 메뉴를 제공한다. 워시다운과 수위 조절 방식을 결합한 하이브리드형 저당 트레이를 통해 탄수화물을 최대 35.4%까지 줄일 수 있는 점이 특징이다.

여기에 매일헬스뉴트리션의 과학이 더해졌다. ‘셀렉스 썬화이버 당솔브’는 식후 혈당 상승 억제 기능을 식품의약품안전처로부터 인정받은 100% 식물성 구아검가수분해물을 주원료로 한 제품이다. 밥 취사 후 함께 섞어 섭취하면 쌀의 맛과 찰기는 유지하면서도, 소화 과정 전반에서 혈당 관리를 돕는 솔루션으로 주목받고 있다.

양사는 제품 협업을 넘어 콘텐츠와 마케팅에서도 시너지를 노린다. 공식 SNS 채널을 통해 쿠첸의 캐릭터 ‘진지’와 셀렉스의 ‘구아둥이’가 함께 등장하는 스토리텔링 콘텐츠를 순차 공개하고, 혈당 관리와 저당 식단을 주제로 한 참여형 이벤트도 진행한다. 오는 8일까지 양사 공식 인스타그램에서 댓글 이벤트를 열어 소비자 참여를 유도한다.

2월에는 온·오프라인 연계 프로모션을 통해 혜택을 강화한다. 쿠첸몰에서 ‘123 밥솥’을 구매하면 ‘셀렉스 썬화이버’를 증정하고, 셀렉스몰 고객에게는 전용 페이지를 통해 쿠첸 프리미엄 가전을 합리적인 조건으로 제안할 계획이다.

쿠첸 관계자는 “이번 협업은 이종 산업 간 경계를 넘어 고객의 건강한 삶을 식탁 위에서 구현하기 위한 시도”라며 “앞으로도 취사 기술과 헬스케어를 결합해 밥상이 건강 관리의 출발점이 될 수 있도록 혁신을 이어가겠다”고 말했다.