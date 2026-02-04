[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구 달서구는 기후에너지환경부가 추진하는 ‘우리동네 맑은공기 패키지 지원사업’ 공모에 성서산업단지가 2년 연속 선정돼 국·시비 32억원을 확보했다고 3일 밝혔다.

이 사업은 성서산업단지(성서산단) 내 중·소기업 대상으로 노후 대기오염 방지시설 교체 비용의 최대 90%를 지원하기 위해 마련됐다.

이번 선정으로 구는 전국 18개 지자체 가운데 가장 큰 규모의 지원을 받게 됐다. 지난해 54억원을 포함해 총 86억원의 사업비를 확보했다.

달서구는 대구녹색환경지원센터와 협력해 기술 진단을 거쳐 참여 사업장을 선정한다. 시설 개선은 올해 말까지 완료할 계획이다.

이후에도 지속적인 성과 분석과 사후 관리를 통해 대기질 개선 효과를 체계적으로 관리할 방침이다.

이태훈 대구 달서구청장은 “앞으로도 구민의 건강과 삶의 질 향상을 최우선에 두고, 쾌적한 생활환경 조성을 위한 대기질 개선에 최선을 다하겠다”고 말했다.