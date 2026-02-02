겨울을 맞은 타이바이산(太白山) 일대가 설경과 온천 관광지로 주목받고 있다.

1월 24일 시안(西安)에 거주하는 저우판 씨는 가족과 함께 타이바이산을 찾아 눈 덮인 산 풍경을 감상하고 온천을 즐겼다. 메이타이(眉太) 고속도로 개통 이후 타이바이산과 주변 관광지 접근성이 개선되면서 주말마다 방문객이 늘고 있다.

산시성(陝西省) 바오지시(寶雞市) 메이현(眉縣)에서는 지난해 말부터 겨울철 관광 활성화를 위한 행사가 이어지고 있다. 온천 체험 프로그램과 빙설 체험 행사 등이 마련되면서 겨울 비수기로 여겨지던 시기에도 관광객 유입이 이어지고 있다는 설명이다.

관광지 내 안전 관리와 편의시설 개선도 함께 진행됐다. 주요 구간에는 미끄럼 방지 시설이 보강됐고, 관광객센터와 휴게 공간에서는 따뜻한 음료 제공 등 겨울철 편의 서비스가 운영되고 있다.

메이현 문화관광국은 고산 지역 개방과 교통 인프라 개선이 겨울 관광 수요 증가에 영향을 미쳤다고 보고 있다. 당국에 따르면 2025년 한 해 동안 메이현을 찾은 관광객은 약 1010만 명, 관광 수입은 80억 위안(약 1조 5000억 원) 규모로 집계됐다.

겨울철 관광 수요는 인근 농촌 지역으로도 확산하는 분위기다. 탕위진(湯峪鎮) 일대 농가 숙박시설과 온천 숙소 예약이 늘고 있으며, 지역 특산물 판매와 전통 문화 체험 행사도 함께 운영되고 있다.

메이현은 앞으로도 교통과 관광 자원을 연계해 사계절 관광 기반을 확대하고, 문화·농촌 관광 프로그램을 강화할 계획이라고 밝혔다.

자료 제공: CMG