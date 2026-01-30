[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표와 정청래 더불어민주당 대표는 30일 이해찬 전 국무총리 빈소에서 만나 “(이 전 총리) 뜻을 잘 받들어 좀 더 나은 좋은 정치를 했으면 한다”는 데 뜻을 모았다.

장 대표와 송언석 원내대표 등 국민의힘 지도부는 이날 오전 서울 종로구 서울대병원 장례식장에 마련된 이 전 총리 빈소를 찾았다.

국민의힘에서는 정점식 정책위의장과 유상범 원내운영수석부대표, 신동욱·양향자 최고위원 등이 참석했다.

헌화·분향 및 묵념 후 접객실로 이동한 장 대표는 김민석 국무총리와 정 대표 안내를 받았다. 김 총리는 장 대표와 악수하며 “몸은 좀 좋아지셨냐”고 안부를 물은 뒤 이석했다.

정 대표는 “살 좀 빠져서 몇 킬로그램(kg) 빠지셨냐”고 물었고, 장 대표는 “전당대회 마치고 9kg, 이번에 4kg (빠졌다). 회복이 안 된다”고 답했다.

정 대표는 “내가 단식을 해 보니”라며 “단식 기간만큼 밥을 안 먹어야 한다”고 말했다.

떠나기 전 정 대표가 먼저 “이 전 총리 뜻을 받들어 좋은 정치를 했으면”이라고 했고, 장 대표는 “(이 전 총리) 뜻을 잘 받들어 저희가 좀 더 나은, 좋은 정치 했으면”이라고 화답했다.