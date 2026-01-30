건설 시황 부진에 매출액은 2.1%↓ 고부가제품 판매 확대로 영업익 개선

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대제철은 지난해 연결 기준 매출액 22조7332억원, 영업이익 2192억원을 기록했다고 30일 공시했다. 매출액은 전년 대비 2.1% 감소했지만, 영업이익은 37.4% 증가했다.

매출액은 국내 건설시황 부진 심화 및 글로벌 보호무역주의 확산 여파로 감소세를 보였지만, 철광석과 석탄 등 주요 원자재 가격 하락과 수출 운임 하락에 따른 원가 절감에 힘입어 영업이익은 큰 개선세를 보였다.

현대제철 관계자는 “철강 시황 악화 지속으로 매출은 약세를 보였지만 영업이익은 2024년을 저점으로 반등하고 있다”며 “고부가제품 판매 확대 및 저가 수입재에 대한 통상 대응 효과가 본격화되며 향후 수익성이 개선될 전망”이라고 설명했다.

이와 함께 어려운 경영 환경 속에서도 재무건전성 개선 노력을 지속해 부채비율을 전년 대비 6.1%포인트 감소한 73.6%로 줄였다. 당기순이익 14억원을 기록했다.

한편 현대제철은 올해에도 수익성 개선을 위해 고부가가치 제품 판매를 확대하고 신수요 확보에 집중한다는 방침이다.

먼저 고성형성, 고강도 및 경량화 특성을 모두 갖춘 3세대 강판을 올해 1분기 양산할 계획이며, 지난 3분기 완공된 인도 푸네 SSC를 본격적으로 가동해 글로벌 제품 판매 확대를 추진하고 있다. 해상풍력용 후판 수요에도 적극 대응해 고강도 극후물재(두께 100㎜ 이상 후판) 개발 및 인증을 완료하고 신안 우이 해상풍력 프로젝트에 초도 공급할 예정이다.

글로벌 전력 수요 증가로 원자력 발전소 건설 확대가 전망됨에 따라 원전용 강재 판매도 확대한다. 현대제철은 국내 철강사 최초로 미국기계기술자협회 원자력소재 공급사 품질시스템 인증(ASME QSC)을 취득하고 국내외 주요 원전에 제품을 공급한 경험을 바탕으로 글로벌 수주 활동에 적극 나설 계획이다.

자동차 강판의 미국 현지 생산 및 공급을 위해 미국 전기로 제철소 건설도 안정적으로 추진 중이다. 미국 전기로 제철소는 원료 생산 설비(DRP·직접환원철 원료 설비)부터 제품 압연까지 가능한 일관제철소로, 자동차 강판 180만톤 등 연간 270만톤의 제품을 생산하게 된다.

현대제철은 미국 전기로 제철소를 통해 현대자동차 및 기아향 자동차 강판 공급을 확대하고, 글로벌 완성차들의 탄소저감 소재 수요 증가에 대응하는 등 미래 성장동력과 탄소 저감 자동차 강판에 대한 핵심 역량을 확보해 나가기로 했다.

미국 전기로 제철소 사업 부지는 223만평 규모로 루이지애나주 어센션 패리시 지역에 위치하고 있으며 미시시피강에 인접해 물류 인프라가 우수할 뿐만 아니라, 배턴 루지, 뉴올리언스 등 대도시와 인접해 인력 확보에 유리하다. 또한 천연가스, 전력 등 에너지 비용이 저렴한 장점을 가지고 있다.

현대제철은 2029년 1분기 상업 생산을 목표로 올해 3분기 미국 전기로 제철소 착공에 나설 계획이다.

현대제철 관계자는 “올해 ‘Strength for MOVE’라는 비전 아래 자동차 강판과 탄소저감 제품 판매를 확대하고, 봉형강제품 경쟁력 및 시장주도권을 강화해 지속 가능한 철강 사업 본원 경쟁력을 확보해 나갈 것”이라고 말했다.