과기정통부·국가AI전략위 등 국방 AX 정책간담회 공동개최

[헤럴드경제=전현건 기자] 국방부, 과학기술정보통신부, 국가인공지능전략위원회는 30일 국방 AX(인공지능 전환) 정책간담회를 개최했다.

이날 간담회에선 속도감 있는 국방 AX 추진을 위한 정책방향과 관계기관 협력방안 등에 대해 의견을 나눴다.

이두희 국방부 차관, 류제명 과기정통부 2차관, 임문영 국가AI전략위 부위원장 등 참석자들은 국가 안보 관점에서 국방 분야 전반의 AX 확산은 선택이 아닌 필수라고 진단했다.

이들은 국방 AX는 국방 경쟁력과 국가 인공지능(AI) 경쟁력을 동시에 높일 수 있는 핵심 과제라는 데 인식을 같이하고, 독자 AI 파운데이션 모델 기반의 국방 AI 모델 개발, 국방 AX를 위한 컴퓨팅 인프라 등 지원, 관계기관 선도사례 공유 등 다양한 분야에 대해 정책적 협력을 확대해 나가기로 뜻을 모았다. 정례적 협의 창구 등을 마련해 실무급부터 고위급에 이르기까지 깊이 있는 논의를 지속해 나가기로 했다.

이 차관은 “국방 분야 전반에 AI를 단계적으로 도입하기 위한 ‘국방 AX’ 즉, ‘국방 AI 대전환’을 추진하고 있다”며 “국방 AX가 궁극적으로 국가 AI 발전에 기여할 것”이라고 강조했다.