30일 부산 낙동종합사회복지관에 푸드트럭 지원 “지역 밀착 사회공헌 활동 지속”

[헤럴드경제=서재근 기자] 에어부산이 부산 강서구 소재 낙동종합사회복지관의 지역 어르신들에게 따뜻한 먹거리를 전하기 위해 푸드트럭을 지원했다고 30일 밝혔다.

이번 푸드트럭 나눔 활동은 복지관 앞에서 진행됐으며, 복지관 어르신 약 100명을 대상으로 어묵 우동, 붕어빵 등 따뜻한 겨울 음식을 제공했다.

어르신들은 즉석에서 조리된 음식을 즐기며 겨울철 온기를 함께 나누는 시간을 가졌으며, 현장에서는 푸드트럭 운영으로 겨울철 어르신들의 일상에 소소한 온기를 더했다는 반응도 이어졌다.

에어부산은 현장 중심의 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 실시하고 있다. 지역 이웃을 위해 겨울철 연탄 기부 활동을 이어가고 있으며, 객실승무원 봉사동아리 ‘블루엔젤’은 지역 복지관 등 필요한 곳을 찾아 정기적인 봉사활동을 펼쳐 나가고 있다.

에어부산 관계자는 “지역 내 체감할 수 있는 나눔을 실천하고자 이번 행사를 기획했다”라며 “앞으로도 다양한 방식으로 나눔을 이어가며 지역 사회에 환원할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.