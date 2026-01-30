기업인력애로센터 활용 취업 지원 사업, 구인기업·구직자 연중 상시 모집 대·중소기업 상생 일자리 프로그램 통해 청년 취업 연계 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 ‘기업인력애로센터 활용 취업 지원 사업’에 참여할 구인기업과 구직자를 연중 상시 모집하고 있다고 30일 밝혔다.

해당 사업은 온라인 기반의 일자리 매칭 플랫폼과 취업 전문 상담·운영을 담당하는 매칭지원센터를 통해 구인기업과 구직자 간 맞춤형 채용·취업 연계를 지원하는 것이 핵심이다. 인력난을 겪는 중소기업과 취업에 어려움을 겪는 구직자를 정밀 분석해 연결함으로써 기업의 채용 부담을 낮추고 구직자에게는 실질적인 취업 기회를 제공하는 데 목적이 있다.

구인기업에는 ▲전문 상담사의 일대일 구인 컨설팅 ▲구인공고 작성·게시 지원 ▲AI 기반 맞춤 인재 추천 및 매칭 ▲취업 매칭 전후 중소기업 지원 정책 연계 ▲고용 유지 조사 기반 사후관리 및 재매칭 등 채용 전 과정을 아우르는 서비스가 제공된다.

구직자에게는 ▲취업 전문 상담사의 일대일 진로·취업 상담 ▲맞춤 기업 추천 및 매칭 ▲자기소개서 작성 코칭 ▲AI 기반 자기소개서 작성 지원 ▲인·적성검사 및 NCS 직업기초능력검사 ▲비대면 AI 모의면접 등 단계별 취업지원서비스가 지원된다.

특히 구직자 지원 서비스는 AI를 활용한 자기소개서 작성과 비대면 AI 모의면접을 중심으로 고도화된다. 10만 건의 합격자 자기소개서 빅데이터를 기반으로 항목별 합격 예시와 작성 가이드를 제공하고, 작성된 자기소개서에 대해서는 AI가 적합성과 완성도를 분석해 합격 가능성 평가와 함께 항목별 첨삭 및 개선 방향을 제시한다. 또한 AI 면접관이 1분 자기소개, 대화형 면접 등 다양한 방식의 모의면접을 진행하며, 문항별 핵심 포인트와 답변 가이드를 제공해 실전 대응력을 높인다.

중진공은 올해 비수도권 소재 중소기업의 구인 애로 해소에도 역점을 둘 계획이다. 지방 기업의 경우 인재 접근성이 낮고 구직자와의 정보 전달에도 제약이 큰 만큼, AI를 활용해 구인기업과 구직자의 지역 정보와 인접성을 함께 반영한 추천 기능을 일자리매칭플랫폼에 도입할 예정이다. 이를 통해 생활권 기반의 채용·취업 연계를 강화하고 지역 인력 미스매치 완화와 지방 고용시장 활성화에 기여할 것으로 기대된다.

사업 참여를 희망하는 기업과 구직자는 일자리매칭플랫폼(job.kosmes.or.kr)에서 회원가입 후 신청할 수 있으며, 관련 서비스는 모두 무료로 제공된다.

한편 기업인력애로센터는 청년 일자리 연계를 강화하기 위해 ‘대·중소기업 상생 일자리 프로그램’도 함께 운영하고 있다. 대기업·중견기업이 보유한 교육 인프라를 활용해 청년 구직자에게 현장 맞춤형 직무교육을 제공하고, 교육 이후 협력 중소기업으로의 취업을 지원하는 방식이다.

조한교 중진공 인력성장이사는 “중소기업의 인력난 완화와 구직자의 취업 활성화를 통해 고용시장 안정화에 기여하겠다”며 “AI 기술과 맞춤형 상담을 결합한 지원체계를 바탕으로 현장에서 체감할 수 있는 채용·취업 지원을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.