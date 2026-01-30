- 노동부·민간기업 협력과 협력, 입목수확(벌채) 기계톱 안전사용 캠페인 추진

[헤럴드경제= 이권형기자] 산림청(청장 김인호)은 목재산업 현장에서 발생할 수 있는 안전사고를 예방키 위해 관계부처 및 민간기업과 긴밀한 협력체계를 구축해 나가기로 했다고 30일 밝혔다.

산림청과 고용노동부, 입목수확 전문 기계톱 국내 유통기업들은 지난 29일 정부대전청사에서 ‘입목수확의 기계톱 이용 안전관리 강화를 위한 민관 실무협의회’를 열고 최근 입목수확(벌채) 안전사고가 주로 기계톱 사용 안전수칙을 준수하지 않는 이유로 발생하고 있어 대책 마련에 나섰다.

이번 회의에서는 산림청과 고용노동부의 입목수확 작업 안전관리 추진현황과 강화방안을 공유하고 입목수확(벌채) 작업의 기계톱 안전사용 캠페인 등 안전사고 발생을 줄이기 위한 정부와 민간기업의 협력방안을 논의했다.

민관협력 방안으로 기계톱 포장상자에 기계톱 안전수칙 안내문을 표시하고 기계톱 안전사용 현장교육을 확대키로 협의했다.

이상익 산림청 산림산업정책국장은 “입목수확 현장의 안전사고 발생을 줄이기 위해 전국 일제점검을 실시하고, 작업원 안전관리 강화를 위한 제도를 정비했다”며 “입목수확 현장의 중대재해 발생을 근절할 수 있도록 실효성 있는 정책과 제도를 마련해 시행하겠다”고 밝혔다.