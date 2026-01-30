[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 지예은이 갑상선 투병 후 근황을 공개했다.

29일 유튜브 채널 ‘송지효 JIHYO SSONG’에는 ‘송지효 지예은 커플룩 입고 데이트 하는 영상 ft.페어몬트 호텔뷔페, 더현대 쇼핑’이라는 제목의 영상이 게재됐다.

송지효는 최근 지예은이 김종국의 유튜브 채널에 출연했던 것을 언급하며 “나가서 뭐 했냐. 맨몸 운동했냐”고 물었다.

이에 지예은은 “내 몸뚱어리 하나도 제대로 못 움직이는 것에 너무 충격 받았다. 근육이 없다. 맨몸 스쿼트도 못 했다”고 말해 눈길을 끌었다.

지예은은 또 “종국 선배님이 ‘운동해서 지효 이겨야 되지 않겠냐’고 했는데, 난 절대 못 이긴다. 바로 포기했다”고 선언해 웃음을 자아냈다.

이어 “진짜 사람이 욕심내면 안 된다. 분수에 맞게 살아야 된다. 나는 나를 안다”고 덧붙여 웃음을 자아내기도 했다.

한편, 지예은은 지난해 8월 갑상선 질환으로 방송 활동을 중단, 많은 이들의 안타까움을 샀다. 그 후 약 3주 간의 휴식기를 가진 뒤 ‘런닝맨’에 복귀했다.