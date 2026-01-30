[헤럴드경제=최원혁 기자] 유명 가수이자 제작자인 A씨가 수년간 수십억원대 원정도박을 했다는 의혹이 나왔다.

29일 TV조선은 유명 연예인이자 가수 겸 제작자인 A씨의 원정도박 의혹을 제기하며 경찰이 관련 진술을 확보했다고 보도했다.

보도에 따르면 지난해 6월 A씨의 기획사 회장인 B씨가 회사 특수관계인과 주고받은 모바일 메신저 대화에서 핵심 증거가 드러났다. B씨는 A씨의 영문 이름과 함께 달러 금액이 표시된 엑셀 파일 촬영본을 전송하며 “내가 대신 갚았다”고 언급한 것으로 전해졌다

해당 엑셀 파일에는 2023년 8월부터 지난해 1월 사이 382만달러(약 54억원)가 기재됐다. 미국 라스베이거스 호텔 카지노 두 곳의 이름과 카지노 측이 VIP 고객에게 제공하는 단기 신용대출인 ‘마커론(Marker Loans)’의 약자인 ML 번호도 적혀 있었다.

TV조선이 회사 관계자로부터 제출받은 전자 항공권에는 카지노 신용대출이 이뤄진 시점을 전후해 A씨와 B씨가 미국 LA(로스엔젤레스)와 라스베이거스를 다녀간 내역이 포함됐다.

A씨는 TV조선에 “라스베가스에 업무차 방문한 적은 있지만 도박한 적은 없다. 증거로 제시된 카지노 대출금 내역도 모두 허위”라고 반박했다.

TV조선은 “해당 연예인은 의혹을 전면 부인했지만 취재진은 주변인들에게서 원정도박 정황을 뒷받침하는 말들을 들었다”며 “공연 선급금을 도박 자금으로 썼다는 주장도 나왔다”고 했다. 해당 금액은 20억원 규모다.

도박 빚 대납 정황과 관련해 B씨 측은 “대신 갚았지만 도박 빚인 줄 몰랐다”고 했다.

A씨는 “계획했던 음반 제작이 무산돼 생긴 채무일 뿐 도박과는 무관하다”고 해명했다.

한편 경찰은 해당 첩보를 입수하고 통상적인 절차에 따라 사실관계 확인 작업을 검토 중인 것으로 전해졌다.