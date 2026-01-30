금·국고채 50%씩 편입한 채권혼합형 DC·IRP 계좌서 100% 투자 가능…금 투자 수요 반영

[헤럴드경제=김유진 기자] 퇴직연금 계좌를 통한 금 투자 수요가 늘어나면서 금과 채권을 혼합한 상장지수펀드(ETF)의 몸집이 빠르게 커지고 있다.

한화자산운용은 ‘PLUS 금채권혼합’ ETF의 순자산총액이 1042억원을 기록했다고 30일 밝혔다. 지난해 12월 16일 상장 이후 약 한 달여 만이다.

이 상품은 금과 국고채 3년물에 각각 50%씩 투자하는 채권혼합형 ETF로, 규정상 비위험자산으로 분류된다. 이에 따라 퇴직연금 DC·IRP 계좌에서 100% 편입이 가능하다. 한화자산운용은 해당 ETF를 활용할 경우 퇴직연금 계좌 내 금 편입 비중을 최대 85%까지 늘릴 수 있다고 설명했다.

‘PLUS 금채권혼합’ ETF는 국제 표준 금 가격을 추종해 국내외 금 시세 차이로 인한 괴리를 최소화한 점이 특징이다. 포트폴리오에 포함된 국고채 3년물은 금 가격 변동에 대한 완충 역할을 한다는 설명이다.

퇴직연금 계좌에서의 자산배분 효과도 강조된다. 예를 들어 위험자산 한도인 70%를 주식형 ETF에 투자하고, 나머지 30%를 해당 ETF로 구성할 경우 주식·금·채권에 각각 70%, 15%, 15%씩 분산 투자하는 구조가 된다.

금정섭 한화자산운용 ETF사업본부장은 “‘PLUS 금채권혼합’ ETF는 국내외 시세 차이, 이른바 ‘김치 프리미엄’ 부담이 없고 자산배분과 변동성 완화 측면에서도 활용도가 높다”며 “국내 상장 금 ETF 중 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능한 유일한 상품인 만큼, 금 편입에 제약을 느껴온 투자자들의 선택지가 될 수 있다”고 말했다.