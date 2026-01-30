도널드 트럼프 미국 대통령이 29일(현지시간) 워싱턴 D.C.에 위치한 존 F. 케네디 센터에서 다큐멘터리 영화 “멜라니아” 시사회에 참석한 모습. [로이터]
[헤럴드경제=김영철 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 30일(현지시간) 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)의 새 의장 후보자를 발표한다고 예고했다.

트럼프 대통령은 29일 워싱턴DC의 트럼프-케네디 센터에서 열린 다큐멘터리 영화 ‘멜라니아’ 시사회에 참석, “내일 오전 연준 의장을 발표할 것”이라고 말했다고 로이터 통신 등이 보도했다.


