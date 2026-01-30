금리 최대 1.50% 범위 감면 신권 교환 지원 차량도 운영

[헤럴드경제=유혜림 기자] 하나은행이 설 명절을 맞아 자금 수요가 집중되는 소상공인과 중소기업을 대상으로 총 15조원 규모의 특별자금 지원에 나선다.

하나은행은 오는 3월 13일까지 소상공인·중소기업을 대상으로 신규 6조원과 기존 대출 연장 9조원을 합해 총 15조원 규모의 특별자금을 공급한다고 밝혔다.

지원 대상은 일반대출(운전자금·시설자금)을 포함해 상업어음 할인, 무역어음대출 등 1년 이내 기업대출과 기존 명절 특별자금 대출의 연장(대환)까지 폭넓게 포함된다. 대출 금리는 최대 1.5%포인트 범위 내에서 감면된다.

하나은행은 설 연휴를 앞두고 귀성객을 위한 현장 금융 서비스도 제공한다. 2월 13일과 14일 양일간 오전 10시부터 오후 5시까지 양재 만남의광장 휴게소(하행선)에 ‘움직이는 하나은행’ 차량을 배치해 신권 교환 서비스를 진행한다.

하나은행 관계자는 “설 명절을 맞이하여, 자금이 꼭 필요한 소상공인․중소기업들에게 조금이나마 도움이 되길 기대한다”며 “가족과 함께 따뜻하고 풍성한 명절 보내시길 바란다”고 말했다.

한편 하나은행은 지역신용보증재단과 연계한 보증대출 공급 실적에서 2023년부터 3년 연속 시중은행 중 최대 규모를 기록하고 있다. 하나은행은 앞으로도 포용금융을 중심으로 소상공인의 금융 접근성을 높이고 지역경제 안정에 기여한다는 계획이다.