- 전용 151~190㎡ 대형 평형 366세대 규모로 조성

- 리치벨트 최중심부 입지…우수한 인프라 및 주거 쾌적성 모두 갖춰 기대

- 부의 상징 수변조망 가능…부산 대표 랜드마크로 부상 기대

옛 MBC 사옥 부지에 조성하는 신규 하이퍼엔드 브랜드가 상반기 중 들어설 예정이다.

이 단지의 이름은 ‘알티에로 광안’으로 부산 수영구 민락동 일원에 지상 최고 27층, 전용 151~190㎡로 총 366세대가 조성될 계획이다. 대지면적 약 2만 9,483㎡(약 8,918평) 규모다.

단지명에 있는 ALTIERO의 경우 고귀한, 품격있는, 최정상, 정점의 뜻을 가진 이탈리아어로 알티에로 광안은 부산 내 최고 하이퍼엔드 단지로 선보일 계획이다. 실제로 세계적인 디자인 업체 ‘퍼킨스 이스트만’ 입면특화설계가 적용되고 해외 유명 조경 설계사와 협업을 통해 조경특화 설계 역시 반영될 예정이다. 여기에 넉넉한 주차 공간, 고급 외산 마감재, 호텔식 사우나, 컨시어지서비스 등 하이엔드 커뮤니티 시설로 선보인다는 것이 분양 관계자의 전언이다.

알티에로 광안 관계자는 “알티에로 광안은 단순하게 분양하는 단지가 아닌 리치벨트 내 새로운 랜드마크이자 부산 부동산 시장을 선도하는 단지로 공급하기 위해 노력 중”이라며 “조망과 상품성, 커뮤니티 모두 지금까지 공급한 단지 중 손꼽히는 단지로 만들기 위해 상품 고도화와 세부 설계에도 공을 들이고 있는 만큼 지속적인 관심을 부탁드린다”고 말했다.

알티에로 광안은 리치벨트 핵심 입지로 꼽히는 민락동 중심에 들어서 주목할 만하다. 특히 북쪽에 산을 두고 남쪽으로 바다를 품은 배산임수(背山臨水) 지형을 갖춰, 예로부터 명당 입지로 불리는 조건을 고루 충족한다는 점에서 눈길을 끈다.

실제 알티에로 광안은 단지 북측에 백산이 위치해 안정적인 배후 환경을 형성하고 있으며, 남측으로는 해운대부터 광안리해변까지 파노라마 조망이 가능한 입지에 위치해 있다. 이러한 백산과 광안리를 동시에 품은 명당 입지를 바탕으로 다수의 세대에서 오션뷰와 리버뷰를 함께 조망할 수 있도록 특화 설계가 적용될 예정이다.

또한 단지는 부산을 대표하는 광안리 인프라가 도보 거리에 있어 카페거리, 수변 산책 등 여유있는 여가 생활을 누릴 수 있다. 또한 편의시설, 의료시설 등이 두루 갖춰진 광안 생활권과 신세계백화점, 롯데백화점, 홈플러스 등이 위치한 센텀 생활권을 동시에 누릴 수 있으며 부산 지하철 2,3호선 수영역 이용이 원활해 교통여건도 우수하다.

알티에로 광안이 들어서는 부산 MBC 사옥 부지는 일반적으로 주거시설 개발이 제한되는 방송·통신시설 부지임에도 불구하고 주거 복합 개발이 허용된 드문 사례로 꼽힌다.

실제로 여의도 MBC 부지에 조성된 ‘브라이튼 여의도’는 유로모빌, 지메틱 등 최고급 주방가구와 원목마루로 독일의 하로 등이 적용된 하이엔드 주거 콘셉트를 앞세워 자산가 수요를 끌어모아 분양 당시 높은 인기를 누렸다. 대구 MBC 부지에 들어선 ‘어나드 범어’ 역시 프리미엄 키친브랜드 다다(Dada), 하이엔드 프리미엄 가구 ‘아르모’ 등 차별화된 상품성을 바탕으로 지역 내 최고급 주거단지로 자리매김했다.

이처럼 방송사 부지라는 상징성과 하이퍼엔드 상품성이 결합된 단지들이 시장에서 검증된 만큼, 부산 MBC 부지에 선보이는 알티에로 광안 역시 프리미엄 주거 수요의 주목을 받을 것으로 기대된다.

이와 함께, 단지 인근에 정비구역 지정 등 다수의 재개발이 진행되고 있는 만큼 신흥 주거타운 조성에 따른 미래 가치 상승 가능성도 기대된다.

한편 알티에로 광안 홍보관은 해운대구 우동에 위치한다.