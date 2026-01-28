강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원은 지난 1월 27일, 이비스 앰배서더 수원에서 열린 대한적십자사 경기도지사 주관 ‘2026 적십자 인도주의 파트너스 새해 모임’에서 고액기부자 기업 모임인 적십자 아너스클럽에 공식 가입했다.

이번 행사는 한 해 동안 적십자 인도주의 활동에 따뜻한 관심과 나눔을 실천해 온 후원자들을 초청해, 활동 성과를 공유하고 감사의 뜻을 전하는 자리로 마련됐다.

이날 행사에 참석한 김미영 행정원장은 “적십자 아너스큽럽 가입은 의료기관으로서 지역사회와 함께해 온 나눔의 가치를 다시 한번 되새기는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 진료 현장을 넘어, 도움이 필요한 이웃과 지역사회를 위한 인도주의 실천에 꾸준히 동참해 나가겠다”고 밝혔다.

한편, 강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원은 지역 거점 의료기관으로서 진료 역량 강화와 더불어, 재난·취약계층 지원, 지역사회 연계 나눔 활동 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 의료의 공공성과 사회적 책임을 실천해 나가고 있다.