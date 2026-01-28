[헤럴드경제(경산)=김병진 기자]경북 경산시는 민원인의 위법행위에 체계적으로 대응하고 민원 담당자의 안전을 보호하기 위해 ‘악성 민원 대응팀(TF)’을 구성·운영한다.

28일 경산시에 따르면 이번에 구성된 대응팀은 부시장을 단장, 행정지원국장이 부단장이 되어 총 4개 반 12명으로 편성됐으며 민원 담당자 보호를 위한 종합대책 수립, 법적 지원, 조사, 피해 지원 등 전문적인 대응을 수행한다.

대응팀은 4개 반으로 구성돼 부서 간 협업 체계를 통해 역할을 수행한다. ▲총괄반(새마을 민원과)은 대응팀 운영 전반 관리 및 민원 공무원 보호 종합대책 수립 ▲법적 지원반(기획예산과)은 소송 등 법률 자문 및 법적 대응 비용 지원 ▲조사반(감사담당관)은 민원 사항을 파악 ▲피해지원반(총무과, 방문진료과)은 인사 고충, 의료비 및 심리상담 지원 등 사후관리를 담당한다.

그동안 경산시는 민원 담당자 보호를 위해 ▲민원전화 전수 녹음 및 1회당 전화 면담 권장 시간 설정·운영 ▲민원 처리 담당자 휴대용 보호장비 운영 ▲특이 민원 퇴거 조치 및 일시적 출입제한 시행 ▲민원 공무원 사기진작 및 힐링 프로그램 제공 등 다양한 보호 대책을 지속적으로 추진해 왔다.

경산시 관계자는 “기존 보호 대책보다 한 단계 발전된 대응팀 운영을 통해 보다 적극적으로 민원 담당자를 보호하고 아울러 친절 교육 등 민원 서비스 향상에도 노력해 시민, 민원 담당자 모두가 행복한 안전한 민원실 만들기에 노력하겠다”고 말했다.