[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]영남이공대는 27일 교내 천마역사관에서 금샘고등학교와 고교–대학 연계 지역 기술인재 육성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 일학습병행과정 중심의 실무형 인재 양성 체계 구축에 나섰다.

이날 협약식에는 영남이공대 이재용 총장과 금샘고등학교 오상흔 교장을 비롯해 양 기관 주요 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 영남이공대가 그동안 축적해 온 일학습병행과정 운영 경험과 현장 중심 직업교육 노하우를 바탕으로 고교 단계부터 산업 현장까지 연계되는 협약형 특성화고 육성 모델을 공동으로 추진하기 위해 마련됐다.

양 기관은 지역 산업 수요에 부합하는 기술인재를 조기에 발굴·육성하고 학생들의 안정적인 진로 설계와 취업 연계를 강화하는 데 뜻을 모았다.

이번 협약에 따라 양 기관은 ▲기업 맞춤형 기술인재 육성 ▲일학습병행 연계 교육과정 공동 개발 및 운영 ▲협약형 특성화고등학교 육성을 위한 교육 협력 ▲고교 재학생 및 졸업생 대상 진로·취업 지원 ▲교원 및 학생 교류와 공동연수 ▲실험·실습 시설과 기자재 공동 활용 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

영남이공대는 일학습병행지원센터를 중심으로 산업 현장과 연계된 교육과정을 지속적으로 운영해 온 경험을 바탕으로, 금샘고등학교 학생들이 고교 재학 단계부터 현장 실무 교육을 받을 수 있도록 지원할 계획이다.

영남이공대는 일학습병행과정, 산학협력, 현장 실습 중심 교육을 통해 기업이 필요로 하는 실무형 기술인재를 다수 배출해 왔다.

특히 고교–대학–기업을 연계하는 일학습병행과정을 통해 학생 개개인의 역량을 체계적으로 성장시키는 데 주력해 왔으며 이번 협약은 협약형 특성화고등학교 육성을 통한 지역 인재 양성 체계를 한 단계 끌어올리는 계기가 됐다.

영남이공대 이재용 총장은 “이번 협약은 영남이공대가 축적해 온 일학습병행과정을 바탕으로 고교 단계부터 산업 현장까지 이어지는 기술인재 양성 체계를 구축하는 데 의미가 있다”며 “앞으로도 협약형 특성화고 육성과 현장 중심 교육을 통해 지역 산업 발전을 이끄는 실무형 기술인재를 지속적으로 양성해 나가겠다”고 말했다.