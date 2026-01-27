[헤럴드경제=양근혁 기자] 수요일인 28일 전국이 대체로 맑은 가운데 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 강추위가 이어지겠다.

강원 동해안을 제외한 중부지방을 중심으로는 낮 기온도 0도 이하로 나타나 매우 춥겠다. 아침 최저기온은 -16∼-3도, 낮 최고기온은 -4∼7도로 예보됐다.

서울과 일부 경기 내륙, 강원 중·남부 내륙, 강원 동해안·산지, 전남 동부 남해안, 경상권을 중심으로 대기가 매우 건조하겠고, 그 밖의 지역도 산불과 화재 위험이 높아 각별한 주의가 필요하다.

울릉도와 독도에는 27일부터 사흘간 10∼20㎝의 눈 또는 10∼20㎜의 비가 예보됐다.

당분간 기온이 낮아 내린 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 안전에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5m, 서해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해 1.0∼3.0m, 남해 1.0∼2.5m로 예상된다.

다음은 28일 지역별 날씨 전망. [오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>

▷서울 : [맑음, 맑음] (-10∼-2)

▷인천 : [맑음, 맑음] (-9∼-3)

▷수원 : [맑음, 맑음] (-11∼-2)

▷춘천 : [맑음, 맑음] (-14∼-1)

▷강릉 : [맑음, 맑음] (-7∼2)

▷청주 : [맑음, 맑음] (-9∼-1)

▷대전 : [구름많음, 맑음] (-9∼1)

▷세종 : [맑음, 맑음] (-9∼0)

▷전주 : [맑음, 맑음] (-7∼2)

▷광주 : [구름많음, 맑음] (-5∼3)

▷대구 : [맑음, 맑음] (-7∼3)

▷부산 : [구름많음, 맑음] (-3∼6)

▷울산 : [구름많음, 맑음] (-5∼5)

▷창원 : [구름많음, 맑음] (-4∼5)

▷제주 : [구름많음, 구름많음] (2∼5)