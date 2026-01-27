윤재상 인천시의원, “강하게 질타… 당초 계획대로 신속 추진 촉구”

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천 강화군 도로건설 사업이 수십년 동안 공사가 절반에 그치면서 준공 조차 보이질 않는다.

인천광역시의회 문화복지위원회 윤재상 의원(국·강화군)은 27일 열린 ‘제306회 인천시의회 임시회’ 제1차 본회의 5분 자유발언을 통해 수십년째 지연되거나 중단된 강화군 도로건설 사업 전반에 대해 강하게 비판했다.

윤 의원은 “강화군에서 도로는 응급의료 접근로이자, 지역경제를 지탱하는 필수 공공 인프라”라며 “인천시의 무책임한 사업 관리로 군민과 관광객의 불편과 불안이 반복되고 있다”고 지적했다.

특히 선원면~길상면 간 도로개설공사에 대해 “25년이 지나도록 공정률은 50% 수준에 머물고 준공 시점조차 불투명하다”고 주장했다.

또한 거첨도~약암리 김포해안도로공사의 장기 중단, 화도면 장화리~여차리 언덕도로 개선 사업의 반복적인 무산, 내가면 황청리~하점면 창후리 해안순환도로 설계용역 반납 사례 등도 언급하며 집행부의 책임 있는 설명과 보고를 요구했다.

윤 의원은 “시정질문 때마다 준공기한이 달라지는 것은 군민을 우롱하는 행정”이라며 “관련 국장과 본부장은 더 이상 예산과 절차를 핑계로 책임을 회피하지 말고 유정복 시장의 시정 기조에 맞춰 강화군 도로건설 사업을 당초 계획대로 신속히 추진해야 한다”고 주장했다.

이어 “강화군 전체 도로가 완공될 때까지 7만 강화군민을 대표해 인천시 정부를 상대로 끝까지 책임을 묻겠다”고 덧붙였다.