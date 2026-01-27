[헤럴드경제=윤호 기자]합동참모본부는 27일 북한이 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 밝혔다.

합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석하고 있다.

앞서 북한은 지난 4일 동해상으로 탄도미사일을 발사한 바 있다. 북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 23일 만에 발사이며, 올해 들어 두번째다.