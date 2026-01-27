한은 ‘금융기관 가중평균 금리’ 발표 기업대출도 0.06%P↑…두달 연속

[헤럴드경제=김벼리 기자] 시장금리가 오르면서 지난해 12월 가계대출 금리가 석달 연속 오른 것으로 집계됐다. 특히, 신용대출 금리는 0.41%포인트 오르며 지난 2022년 11월 이후 가장 큰 상승폭을 기록했다.

한국은행이 27일 발표한 ‘금융기관 가중평균 금리’ 자료에 따르면 지난해 12월 예금은행의 가계대출 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.35%로 11월보다 0.03%포인트 올랐다. 지난 10월(4.24%) 이후 3개월 연속 상승했다.

가계대출 종류별로 보면 주택담보대출(4.23%)과 전세자금대출(3.99%) 금리가 0.06%포인트, 0.09%포인트씩 올랐다. 특히 신용대출(5.87%)은 0.41%포인트 급등했다. 지난 2024년 12월(6.15%) 이후 1년만에 가장 높은 수준이다. 오름폭은 2022년 11월(+0.63%포인트) 이후 3년1개월만에 최대치다.

김민수 한은 금융통계팀장은 “주담대 금리는 지표인 은행채 금리 상승과 함께 올랐지만 상대적으로 금리가 낮은 보금자리론 대출 취급 비중이 커지면서 전체 주담대 금리 오름폭이 지표금리 상승 폭보다는 작았다”며 “신용대출 금리 역시 은행채 단기물 금리가 0.1%포인트 안팎 오른 데다 높은 금리가 적용되는 중저신용자 대출이 늘면서 높아졌다”고 설명했다.

금리 전망에 대해서는 “올해 1월의 경우 주담대 고정금리의 지표금리는 소폭 오르고 단기 시장금리는 소폭 떨어지는 흐름”이라며 “연초 은행들이 총량 관리 목표를 새로 설정하고 대출을 다시 취급하는 등 여러 변수도 있는 만큼 금리 추세는 더 지켜봐야 한다”고 말했다.

12월 기업 대출 금리(4.16%)도 0.06%포인트 오르며 두달째 상승세를 이어갔다. 대기업(4.08%) 대출 금리가 0.02%포인트, 중소기업(4.24%) 대출 금리가 0.10%포인트씩 각각 높아졌다.

가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.04%포인트 오른 4.19%로 집계됐다.

월 저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)는 연 2.90%로 11월(2.81%)보다 0.09%포인트 상승했다. 4개월째 오름세다.

정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.89%)와 금융채·CD(양도성예금증서) 등 시장형 금융상품 금리(2.95%)가 각 0.11%포인트, 0.05%포인트 올랐다.

은행권 전체 예금 금리 상승 폭이 대출 금리를 웃돌면서 은행 신규 취급액 기준 대출 금리와 저축성 수신 금리의 차이인 예대금리차는 0.05%포인트 줄어든 1.29%포인트였다. 잔액 기준 예대 금리차(2.23%포인트)는 0.04%포인트 커졌다.

은행 외 금융기관들의 예금 금리(1년 만기 정기 예금·예탁금 기준)는 상호저축은행(3.02%), 신용협동조합(2.80%), 상호금융(2.68%), 새마을금고(2.81%)에서 각 0.27%포인트, 0.05%포인트, 0.06%포인트, 0.08%포인트 상승했다.

대출금리의 경우 신용협동조합(4.49%·-0.19%포인트), 상호금융(4.36%·-0.08%포인트), 새마을금고(4.25%·-0.13%포인트)에서 떨어지고 상호저축은행(9.22%·+0.03%포인트)에서 올랐다.