[헤럴드경제=박병국 기자]서울 송파구(구청장 서강석·사진)는 오는 28일 오금동 송파어린이문화회관 1층에 서울형 키즈카페 ‘하하호호 놀이터 송파구 6호점’을 개관한다고 밝혔다.

새롭게 문을 여는 6호점은 전용 면적 119.05㎡ 규모다. 내부는 원통형 정글짐과 흔들그네 등을 갖춘 ‘동글동글 놀이터’와 탐색 및 역할 놀이 교구를 활용해 집중력을 기를 수 있는 ‘세모네모 놀이터’로 구성됐다. 아이들의 건강한 신체 발달과 창의력 향상을 돕는다. 특히 초록우산어린이재단과 협업하여 조성한 ‘수직정원’은 실내에서도 자연을 느낄 수 있는 친환경 쉼터를 제공한다.

구는 안전하고 즐거운 이용을 위해 돌봄요원과 안전관리요원을 상시 배치하며, 향후 월 1회 영유아 참여형 예술극 프로그램을 운영한다. 이용 대상은 서울시에서 생활하는 0~4세 영유아와 보호자다. 운영 시간은 월~토요일 오전 9시부터 오후 6시까지이며, 회차별 12명까지 이용 가능하다. 요금은 아동 2,000원, 보호자 1,000원으로 ‘우리동네키움포털’에서 예약할 수 있다.

서강석 송파구청장은 “새롭게 문을 연 6호점이 우리 아이들이 안전하고 자유롭게 놀며 성장하는 공간이 되길 바란다”며 “앞으로도 아이 키우기 좋은 송파를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 전했다.