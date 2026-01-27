테라솔 U 신규 렌탈 고객 대상 6개월간 렌탈료 50% 할인 2월 22일까지 파격 혜택 제공

[헤럴드경제=홍석희 기자] 베스트 라이프 솔루션 기업 코웨이(대표 서장원)가 가정용 의료기기 브랜드 ‘테라솔(Therasol)’의 요실금 치료기 ‘테라솔 U’ 출시를 기념해 ‘렌탈료 반값 할인 프로모션’을 진행한다고 22일 밝혔다.

이번 프로모션은 소비자들이 부담 없이 테라솔U를 경험할 수 있도록 기획됐다. 행사는 2월 22일까지 진행될 예정이다. 테라솔U의 월 렌탈료는 5년 계약시 2만9900원이며, 일시불로는 159만원이다. 할인 프로모션을 받게 될 경우 6개월간은 1만4950원에 사용 가능하고, 나머지 기간은 2만9900원이 사용료가 된다.

프로모션 기간 중 ‘테라솔 U’를 신규 렌탈하는 고객은 렌탈료 6개월 반값 할인 혜택을 받을 수 있다. 1회차부터 6회차까지 매월 렌탈료의 50%가 할인돼 초기 비용 부담을 대폭 낮춘 것이 특징이다.

테라솔 U는 저주파 자극 및 온열 기능을 통해 요실금 치료와 근육통 완화에 도움을 주는 조합의료기기다. 식약처로부터 3등급 의료기기 허가를 받아 안전성과 유효성을 인정받았다. 6개의 자극점과 3쌍의 채널 설계로 풍부한 저주파 자극을 제공해 골반저근과 주변 근육을 반복적으로 수축·이완시킨다.

이에 마치 케겔운동과 같은 효과를 볼 수 있으며, 하루 15분간 제품을 작동시키고 앉아만 있어도 요실금 관련 근육 강화에 도움을 준다. 아울러 최고 39℃까지 설정 가능한 온열 기능은 혈류량을 증가시켜 긴장된 근육을 이완시키고 근육통을 완화할 수 있다. 이외에 엉덩이에 집중 자극을 실시하는 힙 자극 모드 등도 탑재됐다.

신제품과 프로모션에 대한 자세한 내용은 코웨이닷컴 홈페이지와 코웨이갤러리, 실시간 코디매칭 서비스를 통해 확인할 수 있다.

한편, 테라솔 U는 지난 16일 출시 이후 초도 물량이 조기 소진된 바 있다.

코웨이 관계자는 “가정용 의료기기 브랜드 론칭과 테라솔 U 출시를 기념해 이번 프로모션을 기획했다”며 “더욱 많은 고객분들이 테라솔과 함께 건강한 일상을 되찾으실 수 있는 좋은 기회가 되길 바란다”고 말했다.