은 통장 계좌 수 3만개 첫 돌파 은값 급등에 20대 가입자도↑

[헤럴드경제=유혜림 기자] 최근 은(銀)에 투자하는 금융상품인 실버뱅킹 잔액이 급격히 불어난 것으로 나타났다. 금과 함께 은 시세가 덩달아 가파르게 뛰면서 투자자 관심이 집중된 것으로 보인다.

27일 금융권에 따르면, 신한은행에서 판매된 실버뱅킹 잔액은 지난 23일 기준 총 3463억원으로 집계됐다. 실버뱅킹 잔액은 지난해 8월 말 753억원, 9월 말 1052억원, 10월 말 1286억원, 11월 말 1450억원, 12월 말 2410억원 등으로 매달 역대 최대를 경신했다. 실버뱅킹은 통장 계좌를 통해 은에 간접 투자하는 상품으로, 주요 시중은행 가운데 신한은행만 판매하고 있다.

지난달 말 이후로는 증가세가 한층 더 가팔라져 불과 한 달도 채 지나지 않은 사이 잔액이 1000억원 이상 증가했다. 지난해 1월 말(477억원)과 비교하면 1년 만에 7배 이상으로 불어난 셈이다. 실버뱅킹 잔액은 은 시세나 환율이 뛸수록 증가하지만 계좌 수 자체도 크게 늘고 있는 점이 눈에 띈다. 이달 들어 처음으로 3만개를 돌파했으며, 지난 23일 기준 총 3만891개에 달했다.

지난 2022년 1월부터 수년간 1만6000개 수준으로 일정했던 계좌 수는 지난해 2월 1만7000개, 4월 1만8000개, 7월 1만9000개를 차례로 넘는 등 지난해부터 본격적으로 증가했다. 이어 지난해 9월 2만1000개, 10월 2만4000개, 12월 2만7000개에 이어 이달 3만개를 단숨에 넘어섰다. 은 통장은 소액 투자 가능, 보관 부담 없음, 실물 대비 스프레드 부담이 적다는 점이 강점으로 꼽힌다.

은 통장 투자자 구성에도 변화의 조짐이 나타나고 있다. 연일 최고가를 경신 중인 금에 비해 은이 여전히 저평가돼 있다는 인식이 확산되면서 공격적인 투자 성향을 지닌 20대가 시장에 본격적으로 유입되고 있는 것이다. 실제 작년 8월 말 기준 은 통장 가입자 중 20대의 평균 투자 잔액은 2736g으로, 40대(2114g)와 30대(1138g)를 모두 앞질렀다.

이런 투자 열풍은 은 현물 가격이 지난 24일 온스당 100달러를 처음 돌파한 영향으로 풀이된다. 최근 그린란드를 둘러싼 지정학적 긴장 고조 등으로 미국 달러화 대신 금이나 은 등 귀금속에 투자하는 경향이 짙어졌다. 실버뱅킹과 함께 큰 인기를 끈 실버바는 수급 불안에 따른 품귀 현상으로 지난해 10월 20일 이후 모든 은행에서 공급이 중단된 상태다.