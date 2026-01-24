경찰 훈련·외교 행사 역할 요구 “전투 병력 파견 부담을 덜어주는 조건”

[헤럴드경제=문이림 기자] 미국 도널드 프럼프 행정부가 조르자 멜로니 이탈리아 총리에게 가자지구 평화 유지를 위한 국제안정화군(ISF) 창립 멤버 참여를 요청한 것으로 알려졌다.

23일(현지시간) 블룸버그에 따르면 미국은 이탈리아에 가자지구 치안을 담당할 경찰을 지원하고 아랍 국가들과 이스라엘·팔레스타인에 대한 외교적 영향력을 행사해 달라고 요청했다. 전투 병력 파견은 요구하지 않았다.

관련 제안은 최근 멜로니 총리실과 이탈리아 외무부에 전달됐다. 다만 이탈리아 정부는 아직 공식 입장을 내놓지 않았다.

주요 동맹국들이 트럼프 대통령 주도의 중동 평화 구상에 거리를 두는 가운데 우파 성향의 멜로니 총리를 끌어들여 계획을 추진하려는 시도로 해석된다.

이번 제안은 트럼프 대통령이 추진 중인 중동 평화 구상이 난항을 겪는 상황에서 나왔다. 트럼프 대통령은 지난해 10월 가자지구 평화 정착을 위한 20개 조항의 구상을 발표했으나 이스라엘과 하마스 간 이견 조율 실패로 진척이 더딘 상태다. 국제안정화군에 병력을 제공할 국가를 확보하는 데도 어려움을 겪고 있다.

특히 최근 출범한 가자지구 평화위원회 서명식에 주요 7개국(G7) 정상들이 대거 불참하면서 트럼프 대통령의 구상은 타격을 입었다. 평화위원회는 ‘종신 의장직’ 가능성과 ‘10억 달러 분담금’ 조항 등이 포함된 헌장 초안으로 논란을 빚었다. 유엔을 대체하는 국제기구로 구상됐다는 지적도 제기됐다.

이탈리아 역시 헌법과의 충돌 가능성을 이유로 평화위원회 헌장 서명을 유보한 바 있다.

다만 멜로니 총리는 트럼프 대통령의 재집권 이후 미국과의 관계 강화를 모색하며 외교적 균형을 이어가고 있다. 그는 최근 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 공동 기자회견에서 트럼프 대통령을 옹호하며 그의 노벨평화상 수상 의지를 이해한다는 취지의 발언을 하기도 했다.

블룸버그는 “미국이 전투 병력 파견 부담을 덜어주는 조건을 제시한 만큼 이탈리아가 ISF에 합류할지 주목된다”고 밝혔다.