[헤럴드경제(영주)=김병진 기자]경북 영주시는 23일 시청강당에서 코리아화인에프티, 경북도와 함께 건강기능식품 제조공장 설립을 위한 투자양해각서(MOU)를 체결했다.

이날 협약식에는 양금희 경북도 경제부지사, 추진호 코리아화인에프티 대표, 엄태현 영주시장 권한대행 등이 참석했다.

이번 협약에 따라 코리아화인에프티는 총 300억원을 투자해 영주시 풍기읍 일원에 건강기능식품 제조공장을 신설한다.

2026년부터 2030년까지 단계적으로 200명을 고용할 계획이다.

해당 공장은 경기도 평택에 위치한 기존 본사 및 생산시설을 이전·확장하는 형태로 추진된다.

코리아화인에프티는 건강기능식품 제조 전문기업으로, GMP(우수건강기능식품제조기준) 기반 생산체계를 갖추고 있다.

신규 공장에서는 바이알, 정제, 스틱, 파우치 등 다양한 제형의 제품을 생산한다.

특히 공장 운영 과정에서 지역 농산물 및 원부자재 활용이 확대될 경우 농업과 제조업 간 연계 강화 및 농가소득 증대에도 긍정적인 효과가 예상된다.

추진호 ㈜코리아화인에프티 대표는 “영주시는 향후 생산 확대와 전국 공급망 확보 등 장기 발전 계획에 부합하는 최적의 입지”라며 “앞으로 영주시와 동반 성장할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

엄태현 영주시장 권한대행(부시장)은 “이번 투자는 영주시가 지향하는 농업과 제조업이 연계된 산업 구조 고도화에 부합하는 사례”라며 “지역에 안정적인 제조 기반과 양질의 일자리를 동시에 창출하는 계기가 될 것”이라고 말했다.