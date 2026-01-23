23일 통합협의회 신년회 개최해 “중국과의 경쟁 우위 협력” 다짐

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] HD한국조선해양, HD현대중공업, HD현대삼호 등 HD현대 조선 부문 3개사가 23일 부산 해운대구 시그니엘 부산에서 270여 개 사외 협력사와 함께 ‘2026년 HD현대 통합협의회 신년회’를 개최했다.

신년회에는 HD현대중공업 이상균 부회장, HD현대삼호 김재을 사장과 HD현대 통합협의회 조시영 회장(명진TSR 대표) 등 협력사 대표자들이 참석했다.

이날 행사는 HD현대중공업과 HD현대미포 합병 이후 양사 협의회가 통합된 뒤 처음으로 열린 공식 행사로, 협력사들과 ‘원팀(One Team)’ 체계를 본격화했다.

또 산업 전망과 사업 계획, 미래 비전을 공유하고 중국과의 수주 경쟁에서 우위를 확보하기 위해 품질·원가·납기 등 조선업 전반의 경쟁력 제고에 힘으로 모으기로 했다.

HD현대중공업 이상균 부회장은 “협력사의 경쟁력이 곧 HD현대의 경쟁력”이라며 “앞으로도 HD현대중공업과 함께 글로벌 시장에서 압도적인 우위를 지켜 나가는 데 변함없는 협력과 동행을 부탁드린다”고 말했다.