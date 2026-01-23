[헤럴드경제=박병국 기자]서울 구로구(구청장 장인홍·사진)가 ‘평생학습 우수동아리 지원사업’에 참여할 동아리를 모집한다고 23일 밝혔다. 모집기간은 오는 26일부터 다음 달 10일까지다.

‘평생학습 동아리’는 일정 인원의 성인들이 자발적으로 모여 공동 관심사에 대한 배움과 실천을 통해 함께 성장해 나가는 학습 소모임이다.

지원 대상은 구로구평생학습관에 등록돼 활동 중인 10인 이상의 성인 학습동아리다. 선정된 동아리는 동아리 운영과 활동에 필요한 경비를 최대 100만원 한도 내에서 지원받을 수 있다.

단, 평생교육 프로그램 종료 후 결성된 신규 동아리는 최소 8인 이상으로 구성해야 지원이 가능하다.

신청을 희망하는 동아리는 보탬e(지방보조금관리시스템)을 통해 지원신청서, 동아리소개서, 사업계획서를 제출하면 된다.

구는 서류 심사와 심의위원회를 거쳐 3월 중 지원 대상 동아리를 최종 선정한다. 선정 결과는 구로평생학습관 누리집을 통해 발표되며, 개별 통지될 예정이다.

기타 자세한 사항은 구로평생학습관 누리집에서 확인하거나 구로구청 교육지원과(02-2620-7346)로 문의하면 된다.