울산 타운홀 미팅서 코스피 지수 5000 돌파 언급 “국민연금 고갈 걱정 안해도 돼”

[헤럴드경제=서영상 기자] 이재명 대통령은 23일 코스피 지수 5000 돌파 소식을 언급하며 “대한민국의 기업들이 제대로 평가를 받으면 우리 국민 모두의 재산이 늘어난다”고 했다.

이 대통령은 이날 울산에서 열린 타운홀 미팅에서 “어제 주가지수가 5000 포인트를 돌파했다고 다들 기뻐하기도 하고 또 칭찬해 주기도 한다”면서 “또 한편으로는 저게 주가가 오른 거하고 나하고 뭔 상관이냐. 심지어 일부는 나는 왜 떨어지기만 하냐, 곱버스인지 인버스인지 타가지고 완전히 나락으로 떨어지고 있냐. 세상의 이치가 그런 것”이라고 했다.

이 대통령은 그러면서 “국민연금이 우리나라 기업들 주식을 가지고 있는데 250조 원 정도 늘어나서 국민연금이 몇 년도에 고갈되느니, ‘나는 연금 냈는데 못 받고 죽을 거 같다’ 이런 게 거의 다 없어졌다. 최소한 여기 있는 분들 대부분은 연금 고갈 걱정을 안 해도 되지 않을까. 그런 상황이 됐다”고 덧붙였다.

최근 주식 시장이 크게 오르며 국내 주식에 투자한 국민연금도 돈을 불렸다는 맥락이다.

이 대통령은 “지역 정치든, 중앙정치든 왜 정치를 하느냐. 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 중요한 건 어쨌든 먹고 사는 문제, 소위 국민의 더 나은 삶이라는 것들을 만들어달라고 여러분이 세금 내고 정치인들 뽑아서 공무원 월급 주는 거 아니겠나? 그래서 결국 먹고 사는 문제가 제일 중요한 것 같다”고 강조했다.

그러면서 “이제는 지방 분권 균형 성장이라고 하는 게 그냥 양보나 아니면 배려가 아니라 이제는 국가 생존 전략이 됐다”면서 “지방도 기회를 가지자 왜 잘 사냐는 차원을 넘어섰다”고 했다.

아울러 “울산이 가진 장점이 많다. 인공지능 기술 중심 사회 그리고 제조업이 우리가 강점이 있기 때문에 인공지능의 제조업 적용을 우리가 빨리 해 가지고 이 분야에서 우리가 좀 앞서 나가자 근데 그 측면에서는 울산이 매우 강점이 있다”면서 “여기다 집중 투자를 한번 해보자 그런 얘기들을 아마 좀 하게 될 것 같다”고도 했다.