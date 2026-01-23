[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 학교법인 성인학원 호남대학교 박상건 이사장이 지난 20일 전남대학교병원에 발전후원금 7000만원을 기탁했다.

기탁식은 1월 20일 오전 9시30분 전남대병원 행정동 2층 접견실에서 정 신 원장, 윤경철 진료부원장, 심중식 사무국장, 한재영 대외협력실장, 최옥자 간호부장 등 주요 보직자와 성인학원(호남대학교) 박상건 이사장 부부, 황용선 사무국장, 김용팔 부장 등이 참석한 가운데 열렸다.

이번 기탁으로 성인학원 가족이 전남대병원을 위해 쾌척한 누적 후원금은 총 1억원에 달하게 됐다. 성인학원 가족과 전남대병원 발전후원회의 인연은 지난 2017년부터 이어지고 있다. 당시 모친인 고(故) 이화성 박사의 이름으로 병원 발전기금 3000만원을 기탁하며 생명 존중과 공공의료 발전에 대한 뜻을 전한 바 있다.

이어 지난해 연말, 부친인 고(故) 박기인 성인학원 설립자 겸 명예이사장이 전남대병원에서 치료를 받게 됐고, 당시 정성 어린 진료를 펼친 의료진과 병원 측의 노고에 박 이사장이 감사의 마음을 담아 이번에 7000만 원을 추가로 기탁하게 된 것이다.

박상건 이사장은 광주 송원고와 서울대 경영학과를 졸업한 뒤 기업 경영과 교육 행정을 아우르며 사회 발전에 기여해왔다. 현재 ㈜씨아이하우징과 ㈜에스시아이 대표이사를 맡고 있으며, 한국대학법인협의회 이사로서 고등교육의 공공성 강화에 힘쓰고 있다. 특히 교육을 통한 인재 양성과 지역사회 환원이라는 법인의 설립 정신을 의료 영역으로까지 확장하며 나눔을 실천하고 있다.

정 신 전남대학교병원장은 “대를 이어 전해지는 성인학원 가족의 고귀한 나눔은 전남대병원 모든 구성원에게 큰 감동과 자부심을 준다”며 “기탁하신 소중한 후원금은 지역민에게 최상의 의료 서비스를 제공하고 미래 의료를 선도하는 병원으로 도약하는 데 귀중하게 사용하겠다”고 말했다.

박상건 이사장은 “부모님께서 평소 강조하셨던 지역사회에 대한 봉사와 헌신이라는 가르침을 실천할 수 있어 기쁘다”며 “특히 부친께서 전남대병원에서 치료받는 과정을 지켜보며 우리 지역 거점 병원의 중요성을 다시 한번 느꼈고, 이번 후원금이 의료진의 연구와 병원 발전에 작은 보탬이 되길 바란다”고 밝혔다.