23일 김정관 산업통상부 장관 울산 방문 조선 수출공급망 금융지원 협약도 체결

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 정부가 국가균형발전을 위해 ‘5극3특 국가균형발전 전략’을 추진하고 있는 가운데 울산에서 동남권(부산·울산·경남)의 5극3특 성장엔진 논의가 전개됐다.

김정관 산업통상부 장관은 23일 오전 10시 울산시청 본관 7층 상황실에서 동남권 시·도지사 간담회를 열고 동남권 5극3특 성장엔진 산업군 선정 방향과 육성 전략을 논의했다.

이날 간담회에는 김정관 산업통상부 장관을 비롯해 김두겸 울산시장, 성희엽 부산시 미래혁신부시장, 김명주 경남도 경제부지사이 참석했다. 주요 논의 내용은 ▷5극3특 성장엔진 추진 현황 및 향후 계획 ▷성장엔진 후보 산업군에 대한 의견 수렴 ▷동남권 주요 지역 현안 등이다.

울산시는 이 자리에서 조선·미래자동차·차세대 에너지·첨단소재 등 지역 주력산업을 중심으로 한 동남권 성장엔진 지정과 대규모 기업투자가 진행 중인 산업군에 대해 지역 수요 기반 정책 반영 필요성을 건의했다. 또 석유화학 산업의 경쟁력 회복과 미래이동수단(모빌리티) 산업의 고도화를 위한 중앙정부 차원의 제도적·재정적 뒷받침을 요청했다.

이날 간담회에 앞서 김정관 산업통상부 장관과 김두겸 울산시장, 이상균 HD현대중공업 부회장, 이호성 하나은행장, 장영진 무역보험공사 사장 등이 조선업 협력사에 대한 우대금융·보증지원 등 금융 접근성 강화를 위한 ‘조선 수출공급망 보증지원 업무 협약식’도 가졌다.

김두겸 울산시장은 “이번 간담회를 계기로 자동차·조선·차세대 에너지·첨단소재 등 동남권 주력산업이 국가 전략산업화로 구체화될 수 있도록 중앙정부와 긴밀히 협력해 나가겠다”라고 말했다.