[헤럴드경제=김보영 기자] 미국 역대 최고령 대통령인 도널드 트럼프 대통령의 손에서 멍자국이 포착되며 건강이상설이 또다시 불거졌다. 트럼프 대통령은 가구에 부딪혀 생긴 것이라며 아스피린 복용을 함께 언급했다.

22일(현지시간) AFP 통신, CNN 등 외신에 따르면 이날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF)에서 트럼프 대통령의 왼손 손등에 검푸른 멍이 든 모습이 포착됐다.

이는 트럼프 대통령이 주도하는 새 국제기구인 ‘평화위원회’ 출범식에서 촬영된 것으로, 전날 사진에서는 멍이 보이지 않았던 손에 하루 만에 큰 멍이 생긴 점이 눈길을 끌었다.

해당 사진은 곧바로 사회관계망서비스(SNS)을 통해 빠르게 확산됐고, 오는 6월이면 팔순을 맞는 트럼프 대통령의 건강 상태에 대한 우려가 제기됐다.

이후 트럼프 대통령은 워싱턴DC로 복귀하는 에어포스원 기내에서 관련 질문을 받고 “테이블에 손을 살짝 부딪혔다”고 밝혔다.

그는 자신이 복용 중인 아스피린 때문에 멍이 쉽게 든다며 “멍이 조금 드는 게 싫다면 아스피린을 먹지 말라고 하지만 나는 강한 아스피린을 먹는다”고 설명했다. 이어 “의사는 ‘굳이 드실 필요는 없다. 아주 건강하다’고 했지만 나는 ‘어떤 위험도 감수하지 않겠다’고 했다”고 덧붙였다.

백악관도 즉각 비슷한 내용의 성명을 냈다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “트럼프 대통령이 오늘 다보스에서 열린 평화위원회 행사에서 서명 테이블 모서리에 손을 부딪히면서 멍이 생겼다”고 밝혔다.

트럼프 대통령은 최근 언론 인터뷰에서 25년째 매일 325㎎의 아스피린을 복용하고 있다고 밝힌 바 있다. 통상 심혈관 질환 예방을 위해 권장되는 81㎎의 네배에 달하는 수준이다.

월스트리트저널(WSJ)은 주치의가 저용량 복용을 권했지만, 트럼프 대통령이 “심장에 걸쭉한 피가 흐르는 것을 원하지 않는다”며 고용량 복용을 고집해왔다고 전했다.

트럼프 대통령은 과거에도 공식 석상에서 졸거나 손등에 멍이 든 모습이 포착되며 건강 이상설에 휩싸인 바 있다. 최근 공개 일정이 줄어든 점도 이러한 관측에 힘을 보탰다.

이에 대해 트럼프 대통령은 “내 건강은 완벽하다”며 건강 이상설을 정면 반박했다. 트럼프 대통령 주치의도 WSJ에 성명을 보내 언론에 종종 포착되는 손등의 검푸른 멍 자국은 심장 질환 예방을 목적으로 복용하는 아스피린 때문이라고 밝혔다.