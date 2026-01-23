-해외 25개국 및 국내가 선정

[헤럴드경제 = 서병기 선임기자]배우 이민호가 한국의 긍정적 이미지에 영향을 미친 한국인에 이름을 올리며 브랜드 네임을 공고히 했다.

문화체육관광부가 최근 발표한 ‘2025 대한민국 국가 이미지 조사’에서 ‘한국의 긍정적 이미지에 영향을 미친 한국인’ 부문에 이민호가 4위에 올랐으며, 이는 연기자 중에서 가장 높은 순위에 해당한다.

이번 조사는 지난 2025년 10월 1일부터 10월 31일까지 해외 25개국과 국내 만 16세 이상 성인 남녀(약 1만 2,500명)가 선정한 것으로 글로벌 스타의 단단한 입지를 보여주는 결과라는 점에서 이목을 집중시킨다.

특히 4위의 호성적은 지난해 작품 활동을 시작으로 7개 도시 팬미팅 그리고 영화 ‘전지적 독자 시점’까지 국경을 넘나들며 다양한 글로벌 팬들과 밀접하게 소통해왔기에 더욱 유의미한 결과로 평가된다.

이민호는 지난 2018년 ‘대표적인 한국인’ 설문을 시작으로, 조사 항목이 ‘한국의 긍정적 이미지에 영향을 미친 한국인’으로 변경된 이후에도 2023년부터 2025년까지 매년 상위권에 이름을 올리는 위엄을 달성했다. 이는 해마다 굳건한 브랜드 네임과 변함없는 존재감을 보여주며 더욱 견고해진 글로벌한 선호도와 인기를 의미한다는 점에서 인상적이다.

또한 최근 이민호는 국내 대중문화예술의 발전에 공헌한 아티스트들을 격려하고 그 성취를 기리기 위한 자리인 ‘제16회 대한민국 대중문화예술상’에서 대통령 표창을 수상했으며, 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 공개한 ‘2025 해외 한류 실태조사’(2024년 기준)에서 12년 연속 전 세계인이 가장 선호하는 한국 배우 1위에 오르는 등 흔들림 없는 인기를 입증한 바 있다.

이민호는 드라마 ‘꽃보다 남자’ ‘상속자들’ ‘푸른 바다의 전설’ 등 수많은 히트작을 통해 K-드라마의 인기를 이끌었으며, 최근에는 Apple TV+ 오리지널 시리즈 ‘파친코’에 이어 드라마 ‘별들에게 물어봐’와 영화 ‘전지적 독자 시점’을 통해 폭넓은 캐릭터 표현력을 보여주며 명실상부 대세 배우의 명성을 이어나가고 있다.

글로벌 영향력을 꾸준히 입증하며 대체 불가한 한류스타로 각광받고 있는 이민호는 허진호 감독의 신작 영화 ‘암살자(들)’을 통해 관객들과 다시 만날 예정이다.