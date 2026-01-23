포르쉐 공식 딜러 SSCL, 정준원-타이칸 시승기 공개

[헤럴드경제=서재근 기자] 포르쉐 공식 딜러 SSCL(스투트가르트스포츠카)이 ‘SSCL 프렌즈’로 활동 중인 배우 정준원의 포르쉐 타이칸 시승기를 공식 유튜브 채널을 통해 공개한다고 23일 밝혔다.

이번 시승기는 평소 포르쉐 마니아인 배우 정준원의 시선을 통해 포르쉐 순수 전기 스포츠카 타이칸의 퍼포먼스와 감성, 그리고 일상 속 전동화 모델의 가치를 자연스럽게 담아냈다. 타이칸은 터키어로 ‘활기차고 역동적인 어린 말’이라는 뜻에서 유래했으며, 배우 정준원이 시승한 타이칸 4S는 제로백 3.7초, 최대출력 598마력의 성능을 갖췄다.

서울에서 인천까지 도심 속 드라이브를 즐긴 배우 정준원은 “살짝만 밟아도 바로 반응하는 가속이 전기차 이전에 마치 ‘레이싱카’ 같다”라며 “폭발적인 가속은 심장을 계속 뛰게 만들었고, 고요한 드라이브 속에서도 가속의 짜릿함이 살아 있는 스포츠카, 힘 있는 퍼포먼스는 역시 포르쉐다웠다”고 호평했다.

한편, 국내 최대의 포르쉐 네트워크를 가진 SSCL은 지난해 12월 포르쉐 센터 부산에서 ‘타이칸 블랙 에디션’ VIP 론칭 행사를 진행하며 고객들에게 해당 모델을 선보인 바 있다.

타이칸 블랙 에디션은 SSCL이 운영 중인 전국 9개 전시장(포르쉐 센터 대치·서초·분당 판교·인천·부산, 포르쉐 스튜디오 청담·분당·송도·한남)에서 만나볼 수 있다.