iPolitics·Hill Times 등 KMPG 분석 인용 2026~2040년 누적 연인원 기준 한화, CPSP 입찰 앞두고 철강, AI 등 협력 추진 잠수함 사후관리 등으로 추가 고용 효과 전망 한화오션 대표 “장기고용·산업성장 방점”

[헤럴드경제=박혜원 기자] 한화가 60조원 규모의 ‘캐나다 잠수함 사업(CPSP)’ 입찰을 앞두고 캐나다와 조선, 철강, 인공지능(AI), 우주 등 다양한 분야에서 산업 협력 방안을 추진하고 있는 가운데 이를 통한 현지 고양 창출 규모가 20만명이 넘을 것이라는 분석이 나왔다.

22일 캐나다 현지 언론 ‘iPolitics’, ‘Hill Times’ 등은 글로벌 경영컨설팅 기업 KMPG 분석을 인용, “한화가 제안한 조선, 철강, AI, 우주 등 산업 협력이 실행될 경우 캐나다 전역에서 2026년부터 2040년까지 누적 연인원 기준 20만명 이상의 고용 창출이 예상된다”고 보도했다.

또 잠수함 사업이 건조 이후에도 생애주기 전반에 걸쳐 유지·정비·성능 개량 등 작업이 필요하다는 점을 고려하면 고용 효과가 계속될 가능성이 있다는 관측이다. 풍력 등 신재생에너지 사업에 대한 구체적 투자 계획이 추가되거나 국내 타 기업의 산업 협력도 진행될 경우 현지 고용 창출이 더 확대될 수 있다.

KMPG는 “한화가 제안한 산업 협력에 따른 고용은 제조, 정비·보수, 시스템 통합, 생애주기 서비스 등 장기 운영 기능을 중심으로 구성돼 있다”며 “단기적인 경기 변동에 따른 고용 증감이 아닌, 안정적인 고용 구조를 통해 공급망의 연속성과 숙련 인력 기반을 강화할 수 있을 것”이라고 분석했다.

한화는 조선, 방산 시스템, 항공우주, 인프라, 첨단 제조 등 다각화된 사업 포트폴리오를 보유하고 글로벌 전역에서 대규모 산업·방산 프로그램을 수행해왔다. 이를 통해 캐나다는 지속가능한 고용 구조로 캐나다 산업·방산 협력을 진행해 캐나다 경제 회복력과 산업 역량, 국가 안보에 기여한다는 방침이다.

한화는 캐나다 사업 투자의 일환으로 전방위 지원에 나서고 있다. 한화그룹 유럽 에너지 사업 자회사인 큐에너지는 캐나다 동부 노바스코사주가 추진하는 해상풍력 발전사업에 참여한다고 밝혔다. 또 한화오션은 페르뮤즈와 뉴펀들레드 래브라도 LNG 사업을 공동 추진하기 위한 양해각서를 체결했다. KMPG는 한화가 제안한 산업협력에 따른 고용이 제조, 정비·보수, 시스템 통합, 생애주기 서비스 등 장기 운영 기능을 중심으로 구성돼 있다고 설명했다.

이번 캐나다 잠수함 사업 평가 항목에서 산업기술헤택(ITB), 고용 창출, 캐나다 방산 공급망 통합 등 ‘경제적 혜택’이 차지하는 비중은 15%에 이른다. 이 때문에 이번 잠수함 사업은 단순 무기체계 성능 경쟁 보다는 캐나다 자국 산업 기여와 전략적 역량 축적을 둘러싼 경쟁에 더 가깝다.

최근 최용선 법무법인 율촌 수석전문위원(전 국가안보실 방산담당관)은 “정부 대 정부(G2G) 협력 모델을 통해 캐나다 정부가 중시하는 ‘Buy Canadian’ 정책과 산업·경제·자원·안보·기조에 부합하는 구조를 제시해야 한다”고 강조했다.

김희철 한화오션 대표이사는 “한화의 캐나다 내 협력은 단기 프로젝트가 아니라 장기 고용과 산업 성장을 중심에 둔 접근”이라며 “다양한 산업 분야에 대한 투자와 캐나다 전역의 파트너십을 통해 수십년간 캐나다에 남는 산업 역량을 구축함으로써 경제적 회복력과 장기적 안보를 함께 뒷받침하고자 한다”고 강조했다.