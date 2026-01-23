KB증권, 원리금 비보장형 1년 수익률 쾌거 ETF 확대 등으로 연금 서비스 고도화 박차

[헤럴드경제=홍태화 기자] KB증권은 지난해 4분기 기준 퇴직연금 사업자 공시에서 확정급여형(DB)·확정기여형(DC) 원리금 비보장형 1년 수익률 1위를 기록했다고 23일 밝혔다.

KB증권은 퇴직연금 수익률 공시 대상 주요 증권사 가운데 원리금 비보장형 1년 수익률 부문에서 DB(8.97%)·DC형(23.32%) 1위를 기록했으며, 개인형 퇴직연금(IRP) 부문(20.81%)에서도 2위에 올랐다.

IRP 자산 성장 측면에서도 두드러진 성과를 보였다. KB증권의 IRP 적립금은 2022년 7698억원에서 지난해 2조9094억원으로 확대됐다. 최근 3년간 연평균 약 56%의 성장률이다.

KB증권은 “해당 성장률은 증권업권 내 최고 수준으로, KB증권의 퇴직연금 경쟁력이 양적, 질적으로 동시에 강화되고 있다”며 “퇴직연금 시장 환경 변화에 대응한 탄력적인 자산 배분 전략과 상품 라인업 확대를 통해 고객의 중·장기 자산 형성을 지속해서 지원하고 있다”고 강조했다.

실제로 KB증권은 현재 약 940개의 상장지수펀드(ETF)를 비롯해 다양한 펀드, 디폴트옵션 등 원리금 비보장형 상품을 제공하고 있다.

주기적으로 재조정되는 추천 포트폴리오를 통해 투자 편의성도 강화했다. 고객의 퇴직연금 운용 이해도를 높이기 위한 연금 인사이트 제공과 맞춤형 정보서비스도 제공하고 있다.

송상은 KB증권 연금그룹장은 “고객의 소중한 노후 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 운용체계와 투자 선택지를 지속해서 고도화해 나가고 있다”며 “앞으로도 퇴직연금의 가치와 경쟁력을 한층 더 강화해 고객 신뢰에 보답하겠다”고 말했다.