기술 환경 등 변화 맞춰 다양한 보호 활동 전개 AI에이전트 개인정보 법·시스템 연구 결과도

[헤럴드경제=차민주 기자] 네이버는 2025년 개인정보 보호 활동을 정리한 ‘네이버 개인정보보호 리포트’와 프라이버시 전문 연구 결과를 담은 ‘네이버 프라이버시 백서’를 발간했다고 23일 밝혔다.

네이버는 이번 ‘개인정보보호 리포트’에서 ▷국내 규제 대응 ▷투명성 강화 ▷개인정보보호 인식 제고 ▷파트너사 협업 강화 등으로 정리해 보호 활동과 사안을 소개했다. 구체적인 활동 내역은 프라이버시센터 개편, 아동·청소년 프라이버시 부트캠프 개최, 수탁자 점검 시스템 운영, 파트너사 개인정보 보호 컨설팅·상담 프로그램 등이다.

이어 ‘프라이버시 백서’에는 ▷인공지능(AI) 에이전트 환경과 개인정보 보호의 법적 쟁점(김병필 카이스트 기술경영전문대학원 교수) ▷간접식별정보와 개인정보 처리시스템의 범위 재설정(구태언 법무법인(유한) 린 변호사)에 관한 연구 결과를 담았다.

아울러 네이버는 국제 정보보호 인증인 ISO/IEC 27001, 국내 정보보호 인증인 ISMS-P·ISMS를 통해 정기적으로 검증을 받고 있다고 강조했다. 이 외에도 북미, 유럽 등 전 세계 시장에서 요구하는 SOC2·SOC3 인증을 2012년 국내 최초로 동시 획득한 이래 10년 이상 갱신해 왔다. APEC이 개발한 글로벌 개인정보보호 인증 제도인 ‘CBPR’도 국내 최초로 취득했다.

그 결과로 지난해 12월 기업 최초로 개인정보전문가협회(KAPP)의 ‘올해의 개인정보보호 우수기업상’을 수상했다고 네이버는 밝혔다.

이진규 네이버 개인정보 보호책임자는 “네이버는 AI 등 기술 혁신의 속도에 발맞춰 기술 개발부터 서비스 운영까지 전 과정에 걸쳐 개인정보 보호 관리 체계를 향상하는 데 주력해 왔다”며 “앞으로도 이용자의 프라이버시와 데이터 안전성을 최우선으로 삼아 이용자가 신뢰할 수 있는 플랫폼으로서 책임을 다하겠다”고 말했다.

한편, 네이버는 지난 2012년부터 ‘개인정보보호 리포트’를, 지난 2015년부터 ‘프라이버시 백서’를 매년 발간해 왔다.